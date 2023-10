“Doukkala, Patrimoine et Authenticité” thème V des journées cinématographiques de Zemamra

02/10/2023

L'Association Breija des arts et cultures a organisé, à la Maison de la Culture de Zemamra, deux journées cinématographiques marquées par la projection de deux courts métrages "Recherchez la connaissance" et "sab3 btayn" (Sept toisons).



Organisée par la direction du "Festival des journées cinématographiques des Doukkala à El Jadida", en coopération avec la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à El Jadida et l’association Ottomane pour les œuvres sociales, cette manifestation artistique vise à rapprocher le cinéma de la population locale et à promouvoir l'offre culturelle dans la région.



Dans une déclaration à la MAP, le critique de cinéma Khalid El Khodari, réalisateur des deux films, a affirmé que l'idée de projeter les deux films à Zemamra hantait son esprit depuis leur réalisation en 1990, en ce que les deux courts métrages sont liés artistiquement et réellement à Zemamra où ils ont été tournés avec la participation de plusieurs de ses habitants.



M. El Khodari, qui est également président du Festival des journées cinématographiques des Doukkala à El Jadida, a expliqué que le film "Recherchez la connaissance" est un film de fiction qui raconte l'histoire d'un jeune garçon déterminé à rejoindre la mosquée afin d'apprendre par cœur le Saint Coran avant de s'inscrire à l'école et ce, malgré l'opposition de son père qui l’obligeait à garder le bétail.



Il a souligné que plusieurs acteurs ont participé à ce film comme Latifa Qaisi, Khalid Azif, Abdelkebir Rijal, Mohamed El Amiri, Abdellah Fattoukh, Aziz Taiaa, Mohcine Al Khodari, en plus de nombreux enfants de douar Laatamna où le film a été tourné.



Concernant le deuxième film, il a noté qu'il s'agit d'un film documentaire qui jouit d’une place de choix dans son cœur, car il s'inspire d'événements culturels qu'il a personnellement vécus durant son enfance, comme la célébration de Boujloud, une tradition qui coïncide avec Aïd al Adha.



Ce film, a poursuivi M. El Khodari, a été tourné à douar Laatamna, relevant de la commune rurale Laghnadra (Zemamra).



En marge de la projection des deux courts métrages, un hommage a été rendu à certains acteurs des deux films, notamment Mbarek Sebbagh, Latifa Qaisi, Bouyahia Wahidi, Taher Alik, Khalid Azif et Bouchia Tayaa.