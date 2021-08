“Douce lumière ” , le nouveau roman de l’écrivain et universitaire Moha Ennaji

12/08/2021

C’est le deuxième roman du président de l’Institut international des langues et cultures à Fès, après ‘’L’olivier de la sagesse", signé en 2017. Récit d’une aventure à l’allure d’une biographie, le livre relate d’une manière tendre et parfois humoristique les tribulations d’Ahmed, né dans un petit village des contreforts du Moyen Atlas au cœur d’une famille pauvre, à la fin du protectorat français. Grâce à son éducation et à sa formation, sans renier ses origines amazighes dans un Maroc en pleine mutation, il deviendra docteur.



Dès lors tout semble lui réussir, jusqu’à ce triste jour où son médecin lui annonce qu’il est atteint d’une maladie incurable et où commence pour lui son plus grand combat. "A travers cette trajectoire humaine, c’est toute une époque du Maroc qui revit, avec ses joies et ses tragédies, ses espoirs et ses déceptions : un destin qui saura parler à chacun de nous, un pur éclat d’humanité", explique l’auteur à la MAP.



Selon lui, "ce roman transmet le Maroc contemporain au reste du monde, de l'Amérique à l'Europe et à l'Afrique. Il parle ce langage du cœur, de la sincérité, de la non-violence, de l'amour des choses et des êtres dans les beaux paysages du Maroc, du Sahara, des Atlas et du Rif".



Moha Ennaji, qui est également président du Centre Sud-Nord à Fès, est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages, parmi lesquels ‘’Multiculturalism and Democracy in North Africa’’ (Routledge, Londres, 2014), "Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco" (Springer New York, 2005), "Language and Gender in the Mediterranean Region" (Mouton de Gruyter Berlin, 2008) et "Genre et violence au Moyen-Orient" (Routledge 2012, collectif). Il a également publié de nombreux articles dans des revues et journaux marocains, européens et américains.