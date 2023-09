Double tests botswanais pour l’EN féminine U20

19/09/2023

La sélection marocaine féminine U20 disputera deux matches amicaux contre son homologue botswanaise, les 21 et 25 septembre au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé).



Selon la Fédération royale marocaine de football, cette double confrontation amicale intervient dans le cadre d'un stage de préparation prévu du 18 au 25 septembre au même complexe.



A cet effet, 22 joueuses ont été convoquées. Voici la liste: Wissal Titah (AS FAR), Chaimaa Chaouni (Sporting Casablanca), Raouya Belafqih (Finex Marrakech), Wissal Aissaoui (Sporting Casablanca), Fatima Zahra Nini (Hilal Temara), Janah Cherif (Feyenoord/Pays-Bas), Hiba Karami (FUS Rabat), Fatima Ghezounai (FC Sion/Suisse), Hiba Maziz (Renaissance Berkane), Doha Bourba (Brondby IF 93/Danemark), Alia Chbani (Bâle/Suisse), Assala Ghrou (FUS Rabat), Imane Henachi (Brighton/Angleterre), Salam Hyani (Sporting Casablanca), Doha Madani (AS FAR), Samia Mesnaoui (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Kaouthar Ait Aamer (Fiorentina/Italie), Dounia Fettouh (Anderlecht/Belgique), Naima Oujamer (Hilal Temara), Hibatallah Azegroune (AS FAR), Amal Cherkane (Bettembourg/Luxembourg) et Hajar Jbilou (AS FAR).