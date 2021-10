Double test mozambicain pour l’EN U20

06/10/2021

L' équipe marocaine des moins de 20 ans disputera deux matches amicaux face au Mozambique, les 9 et 11 octobre à Maputo, indique la Fédération Royale marocaine de football. Ces deux matches amicaux s’insèrent dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour les prochaines échéances, affirme la fédération dans un communiqué. A cet effet, poursuit la même source, l’entraîneur national, Zakaria Aboub, a convoqué 26 joueurs pour prendre part à ces deux rencontres. Ci-après la liste des joueurs retenus: Ilyas Mako (Standard de Liège/Belgique), Wassim Lentaki (Lille/France), Omar El Hilali (Espanyol Barcelone/Espagne), Abdellah Rihani (Dam/Espagne), Chadi Riyad (Sabadell/Espagne), Amine Mourir (Clermont Foot/France), Anas Nanah (Eupen/Belgique), Mohamed Reda Chahid (Ajax Amsterdam/Paysbas), Souhaib El Moutawakil (Bordeaux/France), Amine Ourir (Bayer Leverkusen/Allemagne), Oussama Bourouba (Renaissance Berkane), Abdellah Azrour (Raja de Casablanca), Othmane Boukhriss (AS FAR), Oussama Dahr (FUS de Rabat), Othmane Chraibi (Académie Mohammed VI de football), Omar Sadek (Académie Mohammed VI de football), Mohammed Jazouli (Académie Mohammed VI de football), Mohammed Loumim (AS FAR), El Mehdi Maouhoub (FUS Rabat), Mohammed Radid (Académie Mohammed VI de football), Abdellah Bentaik (Académie Mohammed VI de football), Yassine Khlifi (Académie Mohammed VI de football), Houssam Boulainain (AS FAR), Anouar Tamoun (AS FAR), Ismail Ghazali (Académie Mohammed VI de football) et Mohammed Akhraz (Utrecht/Pays-bas).