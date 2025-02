Double consécration de la diplomatie Royale en faveur de la paix à l'ONU

01/02/2025

La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (PBC) a élu, jeudi, par acclamation, le Maroc en la personne de l’ambassadeur représentant permanent auprès de l’ONU, Omar Hilale, en tant que vice-président de la PBC. Il y représentera le continent africain durant toute l’année 2025.



Durant la même réunion, les membres de la Commission ont également reconduit, par acclamation, M. Hilale à la présidence de la Configuration République centrafricaine de consolidation de la paix.



L’élection brillante du Maroc, pour la première fois, à la vice-présidence de cet important organe intergouvernemental des Nations Unies témoigne du rôle hautement apprécié du Royaume dans la pérennisation et la consolidation de la paix, dans le monde en général et en Afrique en particulier. Elle traduit également avec force l’importance de la diplomatie Royale sous le leadership visionnaire et sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



La Commission de consolidation de la paix est composée de 31 membres. Elle rassemble tous les acteurs concernés, afin de mobiliser des ressources, et proposer des stratégies intégrées pour la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Elle élabore des recommandations visant à améliorer la coordination entre les différents organes de l’ONU, particulièrement le Conseil de sécurité et contribue à mobiliser les fonds nécessaires pour les activités de reconstruction post-conflits.



Cette élection du Royaume à la vice-présidence de la PBC, conforte les efforts considérables du Maroc, tant sur le plan bilatéral que multilatéral en faveur de la préservation et la restauration de la paix et la sécurité, la reconstruction et le développement post-conflit; la promotion du dialogue et de la diplomatie, le renforcement des institutions et l’appropriation nationale des efforts de relance socio-économique.



S’agissant de la réélection du Royaume à la présidence de la Configuration République centrafricaine de consolidation de la paix, elle consacre les relations bilatérales étroites entre le Maroc et la République Centrafricaine.



Ces relations sur lesquelles Sa Majesté le Roi Mohammed VI, veille personnellement et œuvre inlassablement pour leur raffermissement et élargissement à tous les domaines susceptibles d’accompagner la République centrafricaine dans le renforcement de sa résilience, l’organisation des élections locales réussies, ainsi que le soutien de son processus de paix et de développement interne et pérenne.



En outre, la reconduction de la présidence marocaine à la tête de la Configuration RCA traduit l’expression de l’appréciation de l’ONU du travail substantiel et de fond réalisé par le Maroc en la personne de l’ambassadeur Hilale en faveur de la consolidation de la paix en République centrafricaine depuis plusieurs années.



Dans sa déclaration d’acceptation de cette reconduction, M. Hilale a annoncé à la réunion que le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO) est en discussion actuellement pour l’organisation d’une visite de la présidence à Bangui.



L’objectif de cette visite est de poursuivre les efforts de la présidence marocaine pour la mobilisation des ressources nécessaires à l’organisation des élections locales, en étroite collaboration avec les autorités centrafricaines et les partenaires internationaux, et promouvoir le processus de paix et de développement en RCA, en tenant compte des besoins sur le terrain, et des priorités fixées par les autorités centrafricaines.