Douanes en 2025 : vers une efficacité accrue, une sécurité renforcée et une prospérité durable

27/01/2025

La Journée internationale de la douane (JID), célébrée le 26 janvier de chaque année, constitue une occasion propice pour mettre l'accent sur la nécessité d'amorcer une transformation des engagements des douanes en faveur d'une efficacité accrue, d'une sécurité renforcée et d'une une prospérité durable.



"Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité", tel est le thème retenu en 2025 pour cette journée qui jette la lumière sur le rôle fondamental des administrations douanières en tant qu'acteurs clés dans la facilitation des échanges commerciaux tout en garantissant la sécurité et encourageant la croissance économique durable.



C'est dans ce sens que le Secrétaire général (SG) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), Ian Saunders, a souligné, dans un message publié sur le site de l'Organisation, que l'efficacité, la sécurité et la prospérité sont des objectifs mondiaux que les douanes s'efforcent d'atteindre en permanence, à travers des efforts soutenus pour améliorer tout ce qu'elles font.



L'efficacité, a-t-il expliqué, est impulsée en particulier par la modernisation des procédures douanières et le développement des services numériques, l’exploitation des données et des outils d'analyse pour orienter les interventions, l'utilisation de dispositifs d'inspection et de surveillance, ainsi que la coopération et le dialogue avec les entités publiques et privées.



Dans le domaine de la sécurité, M. Saunders a relevé que les efforts des douanes vont de l'amélioration de la sécurité de la chaîne logistique à la prévention des mouvements de produits illicites, en passant par la lutte contre le blanchiment d'argent et une meilleure préparation aux situations de crise.



Pour ce qui est de la prospérité, qui représente le but ultime, elle dépend de la capacité à garantir un recouvrement juste des recettes, à promouvoir l'innovation et l'esprit d'entreprise, à appuyer le développement économique durable et à créer des politiques, des procédures et des environnements inclusifs qui tiennent compte des besoins divers des citoyens, a noté le SG de l'OMD. Et de poursuivre : "Si les douanes s'attachent quotidiennement à améliorer leur efficacité, à renforcer la sécurité et à soutenir la prospérité, nous devons exposer de manière plus visible à nos gouvernements et à la société en général les mesures que nous adoptons et les résultats que nous obtenons".



À cet égard, M. Saunders a fait savoir que des mécanismes de rapport et de reddition de comptes sont déjà en place dans certains pays, mais ils visent souvent un public spécialisé, de sorte que les réalisations des douanes et leurs répercussions sur le bien-être social ne sont souvent pas bien appréhendées par l'ensemble de la population. Maroc : l'ADII en action.



Au Maroc, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) s'inscrit pleinement dans les objectifs du thème de la JID 2025, notamment à travers le déploiement d'initiatives stratégiques qui illustrent son engagement en matière de modernisation, d'efficacité et de sécurité.



En effet, l'ADII avait amorcé ces dernières années une profonde transformation digitale pour améliorer la performance et la transparence de ses services. L'une des initiatives phares en ce sens est "Diw@nati", une plateforme digitale conçue pour simplifier les interactions entre les entreprises et l'administration douanière.



Lancée dans un esprit de collaboration, cette plateforme rassemble opérateurs économiques, experts technologiques et acteurs institutionnels autour d’un outil numérique conçu pour répondre aux besoins de tous. "Diw@nati" offre une transparence accrue et une gestion simplifiée des formalités douanières, en permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer leurs déclarations en temps réel. Cette plateforme incarne l'engagement de l'ADII à fournir des services accessibles, tout en consolidant les relations avec ses partenaires technologiques et commerciaux.



Sur le plan international, l’initiative "AfriDou@ne" illustre parfaitement le rôle de catalyseur que joue l'ADII dans la coopération régionale en faisant de l’Afrique un horizon commun.

Ce programme, destiné à accompagner les administrations douanières africaines, est un bel exemple de mobilisation autour d’objectifs clairs via le renforcement des capacités institutionnelles, la promotion des bonnes pratiques et la facilitation des échanges commerciaux sur le continent. "AfriDou@ne" s’inscrit dans une démarche de partenariat gagnant-gagnant, où l’expérience marocaine est mise à profit pour développer des synergies en Afrique, en particulier dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Au-delà de ces initiatives, l’ADII ne cesse de multiplier les efforts pour fédérer ses partenaires autour d’enjeux prioritaires, tels que l’intégration des technologies de pointe, la transition écologique et la digitalisation accrue. Elle mobilise également des acteurs clés (entreprises, ONG, et organisations internationales) pour répondre aux défis mondiaux, comme la lutte contre le commerce illicite et la sécurité des chaînes logistiques.

Ces efforts s’inscrivent dans une vision axée sur la concrétisation des engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité.



Cette Journée internationale de la douane, qui permet aux membres de l'OMD de partager les actions entreprises et les progrès réalisés, met en lumière le fait que l'efficacité des douanes ne se limite pas à un simple contrôle des frontières, mais qu'elle constitue un facteur déterminant pour le développement économique, la sécurité mondiale et le bien-être des citoyens.



Par Zineb BOUAZZAOUI (MAP)