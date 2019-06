Dormir devant la télévision fait grossir

20/06/2019

Rester exposé à la lumière de la télévision durant la nuit perturbe le métabolisme et conduit à la prise de poids, selon une étude de l’Institut national de la santé des Etats-Unis.

L’exposition quotidienne à la lumière et à l’obscurité n’est pas anodine. Cela permet de maintenir notre horloge biologique sur un rythme de 24h, ce qui lui permet à son tour de réguler notre métabolisme. C’est pourquoi s’endormir devant la lumière d’un écran de télévision peut perturber le métabolisme et conduire à la prise de poids voire à l’obésité, selon une étude publiée dans le Jama of internal medicine.

Pour cette étude dirigée par l’Institut national des sciences de la santé environnementale des Etats-Unis, les chercheurs ont analysé les données relatives à la santé et au mode de vie de près de 44.000 Américaines âgées de 35 à 74 ans. Pendant 5 ans, ils se sont concentrés sur les données concernant le sommeil, l’exposition à la lumière et le gain de poids. Ils en ont conclu que les femmes qui s’endormaient devant la télévision affichaient un gain de poids de 5 kg en 5 ans. Et elles avaient 30% de risques en plus de devenir obèses.

“Pour lutter contre l’obésité, nous conseillons de manger mieux et de bouger plus mais on ne pense pas que l’on peut aussi réduire la prise de poids avec un message de santé publique aussi simple que : “Eteignez toutes les sources de lumière quand vous dormez”, déclare le Dr Dale Sandler, principal auteur de l’étude.