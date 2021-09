Dopage : L'AMA va réexaminer l'interdiction du cannabis

L' Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé mardi qu'elle réexaminerait l'inscription du cannabis sur la liste des substances interdites, quelques mois après la suspension de Sha'Carri Richardson, privant la sprinteuse star américaine des Jeux olympiques de Tokyo. Il sera procédé à un examen scientifique du cannabis l'an prochain, mais la drogue restera quoiqu'il arrive interdite pendant l'année 2022, a précisé le comité exécutif de l'AMA à l'issue d'une réunion à Istanbul. "Après avoir reçu les demandes d'un certain nombre de parties prenantes, le (comité exécutif) a approuvé la décision du Groupe consultatif d'experts de la liste d'initier en 2022 un examen scientifique du statut du cannabis", a indiqué l'AMA dans un communiqué. "Le cannabis est actuellement interdit en compétition et continuera de l'être en 2022", a-t-elle ajouté. Mme Richardson devait être une des têtes d'affiche des Jeux olympiques de Tokyo après plusieurs prestations époustouflantes sur 100 mètres en début de saison. Mais la sprinteuse de 21 ans a été privée de Jeux à cause d'une suspension de 30 jours consécutive à un dépistage positif à la marijuana lors des essais olympiques américains en juin. Son cas a ouvert un débat sur la présence de la marijuana sur la liste des produits interdits de l'AMA. De nombreuses célébrités, athlètes et politiques, ont fustigé une règle qu'elles jugent dépassée et inutile. Le patron de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, a lui aussi appelé à un réexamen du statut du cannabis. "Ce n'est pas déraisonnable aujourd'hui d'avoir un réexamen", a-til estimé pendant les JO en juillet. "C'est sensé, rien n'est inscrit dans le marbre. On s'adapte et on réévalue à l'occasion".