Données personnelles Maroc: Numeric Cluster rejoint le programme DATA TIKA

10/02/2022

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et Maroc Numeric Cluster (MNC) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat d'adhésion au programme DATA TIKA. Paraphée par le président du MNC, Mehdi Kettani, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, la convention formalise l'adhésion du MNC à ce programme mis en place par la CNDP, le 9 juillet 2020, dans le but d'accompagner la mise en conformité des différents établissements en matière de protection des données à caractère personnel. Ce partenariat, d'une durée de quatre ans, repose sur trois volets stratégiques, dont le premier a trait au renforcement de la conformité à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment à travers l'organisation de sessions de formation au profit des formateurs MNC, l'octroi d'un accès pilote à l'application en ligne de dématérialisation des notifications à la CNDP et la mise en place d'un système de suivi de la conformité au niveau du MNC. Le deuxième, relatif à l'inversion du paradigme et projets du MNC liés à la DATA à caractère personnel, prévoit de réaliser des ateliers et brainstormings sur les usages de données (essentiellement à caractère personnel), tels qu'envisagés ou souhaités par le MNC et son écosystème. Dans le même registre, la CNDP accompagnera le MNC quant à l'étude de la plateforme Fiware, à la lumière de l'approche de l'ingénierie des systèmes "privacy by design" (protection de la vie privée dès la conception du process). Le troisième volet concerne l'alimentation des lignes directrices pour les briques de confiance numérique par la formalisation des conclusions identifiées au sein du volet 2, dans le but d’alimenter une réflexion transverse, multipartenaires et multi-adhérents devant aboutir à la production de préconisations sur les briques de confiance au service de différents usages pouvant être spécifiques au MNC. Dans une déclaration à la MAP, M. Seghrouchni a souligné que la signature de cette convention est très importante, dans la mesure où le MNC représente un écosystème de sociétés très intéressantes, ce qui permettra de déployer le programme dans des cas illustrés, très concrets et très pragmatiques. Ce partenariat entend gérer et réfléchir en amont selon le principe "privacy by design" pour pouvoir anticiper les problématiques du respect de la vie privée et travailler dans de bonnes conditions, de sorte à se conformer aux standards internationaux, a fait savoir le président de la CNDP. De son côté, M. Kettani a souligné que le MNC, en tant qu'association à gouvernance mixte public-privé pour la promotion de l'innovation digitale, réalise un bon nombre de projets, d'où l'importance de la protection des données, de leur manipulation et de leur développement, considérant que la coopération avec la CNDP aidera à atteindre cet objectif. Le MNC fera en sorte que l'ensemble des données et des processus utilisés dans ses projets soient conformes au respect des données personnelles, a-t-il promis. Maroc Numeric Cluster est engagé dans le développement de l'innovation digitale, avec le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce et l'accompagnement d'un large réseau d'adhérents et de partenaires (grandes entreprises, PME, start-up, institutions académiques, centres de recherche). L'association a pour objectif principal de créer des synergies technologiques et commerciales au sein de l'écosystème des TIC pour un meilleur développement économique et social au Maroc. La CNDP œuvre, depuis sa création en 2009, à vérifier à ce que les traitements des données personnelles soient licites et ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux des individus.