Donnarumma: Ma priorité est de prolonger au PSG

25/01/2025

Le gardien de but italien du Paris SG Gianluigi Donnarumma, désormais concurrencé par le Russe Matvey Safonov, veut prolonger son contrat avec le club de la capitale, a-t-il déclaré sur Sky Sport Italia mercredi soir.



"Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici", a dit Donnarumma à l'issue du match de Ligue des champions remporté 4 à 2 face à Manchester City, qu'il a disputé. "Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d'estime pour moi. Je suis très bien, j'ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c'est donc de prolonger", a-t-il ajouté.



Arrivé au PSG en 2021, Donnarumma, 25 ans, est sous contrat jusqu'en juin 2026.

Le gardien de l'équipe d'Italie a remporté trois titres de champion de France et une Coupe de France avec le PSG.



Mais, pour la première fois depuis son arrivée, le poste de gardien de but fait l'objet d'un débat et Luis Enrique a instauré une concurrence entre l'Italien et Safonov, qui a disputé cinq matches de L1 et deux de Ligue des champions cette saison.