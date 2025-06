Don de sang: Une campagne de trois jours à Oujda pour renflouer le stock régional

19/06/2025

L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans la région de l'Oriental a lancé, mardi soir à Oujda, une campagne de don de sang à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang (14 juin).



Cette campagne de trois jours, organisée en partenariat avec l’Association des donneurs de sang dans la région de l’Oriental et des associations de la société civile, vise à mobiliser le plus grand nombre possible de donneurs pour renflouer les réserves de sang au niveau de la région, compte tenu notamment de la demande croissante de cette substance vitale pendant la période d’été, rapporte la MAP.



La campagne a enregistré des résultats encourageants dès le premier jour, avec 149 poches de sang collectées, alors que les organisateurs tablent sur un total quotidien d'environ 130 poches de sang pour pallier la pénurie et renforcer le stock régional.



Le représentant adjoint de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans la région de l'Oriental, Abdelhamid Bouazza, a souligné que cette campagne vise essentiellement à augmenter le stock régional, notamment avec l'arrivée de la saison estivale qui connaît une baisse des taux de don de sang en raison des vacances d'été, d'autant plus que les jeunes constituent la majorité des donneurs réguliers.



Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que le don de sang doit être une pratique courante afin de garantir la disponibilité continue de cette matière vitale, notant que le don de sang fait partie des actes de la citoyenneté active et responsable qui place la santé d'autrui parmi ses priorités.



De son côté, Fatiha Hammou, présidente de l'Association des donneurs de sang de la région de l'Oriental (antenne d'Oujda), a expliqué que cette initiative humanitaire vise à encourager les citoyens à participer en grand nombre à cette campagne, ainsi qu'à sensibiliser les différentes couches de la société sur l'importance et les bienfaits des dons réguliers et continus pour la santé du donneur et du receveur.



Elle a appelé les habitants d’Oujda à adhérer à cette noble action humanitaire, qui peut redonner espoir aux patients, surtout les cas urgents, ayant besoin de sang et de ses dérivés pour leur guérison.



De leur côté, des participants à cette campagne ont exprimé leur fierté de participer à cette campagne, invitant tous les citoyens à s’engager dans cette culture, compte tenu de ses avantages inestimables pour la santé et la société.



Cette campagne représente un modèle de coordination entre les institutions de santé et les organisations de la société civile pour assurer un approvisionnement suffisant en sang et surmonter les défis auxquels est confronté le système de transfusion sanguine, en particulier pendant les périodes critiques caractérisées par une demande accrue et une pénurie de donneurs.