Don de sang. Le noble geste qui sauve des vies

14/06/2023

L'approvisionnement en sang suffisant est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, l'accès au sang est difficile et la pénurie est mondiale et constante parce que le don de cette matière vitale revêt toujours un caractère volontariste et bénévole.



Pourtant, le don de sang a d'énormes bienfaits sur le corps et l'esprit et fait du bien aux autres et à soi, selon la psychiatre-hypnothérapeute Nada Azzouzi.

Le don de sang est un acte altruiste qui fait jaillir en soi le sentiment de sauver des vies, ce qui engendre un bien-être émotionnel et une satisfaction d’appartenir à une communauté.



Devant les craintes psychologiques qui sont à l'origine de la démobilisation des donneurs, Mme Azzouzi affirme que des explications simples sur le processus de transfusion sanguine suffisent pour encourager les plus récalcitrants à accomplir ce noble geste, expliquant que la peur des aiguilles n’est pas spécifique au don du sang mais concerne également plusieurs actes médicaux.



Par ailleurs, des héros anonymes, hommes et femmes, s'inscrivent dans la continuité de faire don de leur sang. Symbole suprême de la vie. Leurs expériences jalonnent l’histoire du don.

C’est le cas de R. Zakariah, âgé de 35 ans, qui confie avoir fait don de son sang 11 fois depuis ses 18 ans, regrettant que cet acte reste ponctuel à la merci des campagnes de sensibilisation ou des appels aux dons qui circulent sur les réseaux sociaux.



"Je suis un donneur plus ou moins assidu mais il m'arrive souvent d'oublier de le faire face aux aléas de la vie. Je ne suis pas fier de cette situation, mais je compte cette année faire don de mon sang pour contribuer à sauver des vies", a-t-il affirmé.



A.Sabah, une jeune de 19 ans, a révélé qu’elle avait décidé de fêter ses 18 ans en faisant pour la première fois don de son sang. "Il est vrai que je suis novice en la matière mais je compte perpétuer cet acte généreux".



Elle a souligné que l’Islam encourage les actes de générosité. "Allah est généreux et Il aime la générosité", a-t-elle rétorqué.

E. Latifa a, quant à elle, appelé à encourager le don du sang. Elle, qui, après une fausse-couche s’est retrouvée dans l’urgence de recevoir des transfusions sanguine, appelle à la mobilisation pour sauver des vies à travers ce noble geste.



Célébrée cette année sous le thème “ Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent !”, la Journée mondiale du donneur de sang est une occasion pour remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, de leur geste salvateur.



C’est également une opportunité pour sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de cette matière vitale et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.



Selon l'OMS, sur les 118,5 millions de dons de sang collectés chaque année dans le monde, 40% le sont dans des pays à revenu élevé où vit 16% de la population mondiale.



Dans les pays à faible revenu, jusqu’à 54% des transfusions sanguines sont administrées à des enfants de moins de 5 ans, tandis que dans les pays à revenu élevé, le groupe de patients le plus souvent transfusé est celui des plus de 60 ans, qui représente jusqu’à 76% des transfusions.



On compte 31,5 dons de sang pour 1.000 habitants dans les pays à revenu élevé, 16,4 dans les pays à revenu intermédiaire supérieur, 6,6 dans les pays à revenu intermédiaire inférieur et 5,0 dans les pays à faible revenu, selon la même source.