Doing Business in TTA: L’écosystème du CRI dévoile à Valence son offre territoriale pour l’investissement

07/07/2024

La 5ème édition du programme de promotion “Doing Business Tanger-Tétouan-Al Hoceima” (DB-TTA) se tiendra, le 11 juillet, à Valence.



Cet événement, qui intervient suite au succès retentissant des précédentes éditions des rencontres d’affaires "Doing Business in Tangier-Tetouan-Al Hoceima region" tenues à Casablanca, Séville et Barcelone, ainsi que de l’édition virtuelle tenue en partenariat avec la province de Badajoz et Extremadura Avante, se déroulera à la salle de conférence de l’autorité portuaire de Valence à partir de 09h00, a indiqué un communiqué du Centre régional d’investissement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA).



Organisé en collaboration avec le Conseil de la région, la Chambre de commerce espagnole à Tanger, le Consulat général du Maroc à Valence, la Chambre de commerce de Valence, et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), cet événement, auquel sont attendus plus de 300 investisseurs et hommes d'affaires, représentant divers secteurs d'activités tant marocains qu'espagnols, vise à promouvoir les opportunités d'investissement dans la région TTA, rapporte la MAP.



Cette rencontre offre une plateforme idéale pour explorer les avantages compétitifs de la région en tant que hub économique dynamique et plateforme locomotive d’attraction des investissements productifs à l’échelle nationale et ce, grâce aux différents mécanismes d’appui et d’accompagnement proposés par l'écosystème d’investissement au niveau de la région au profit des investisseurs espagnols et de la diaspora marocaine à Valence, en plus du régime incitatif complet offert par la nouvelle Charte d’investissement et le Fonds régional d’appui à l’investissement et à l’entrepreneuriat (NORDEV).



En plus du panel qui offrira une vision 360° sur la maturité de l’offre territoriale pour l’investissement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en matière de foncier mobilisable à l’investissement, de financement, d’accompagnement des projets, de capital humain qualifié, d’infrastructures et de cadre de vie attractif, les participants espagnols auront une occasion unique d’interagir, dans le cadre des ateliers thématiques et des rencontres B2B fructueuses, avec les 150 acteurs locaux et nationaux, qui feront le déplacement à Valence.



Cet événement favorisera ainsi les échanges et les partenariats entre les entreprises marocaines et celles espagnoles, en mettant en lumière des secteurs porteurs pour les deux parties, tels que l’automobile, l'agro-alimentaire, le textile, le digital, la logistique, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, et le tourisme.



Le CRI a souligné que les inscriptions sont ouvertes pour participer à cet événement exclusif sur le lien: https://lnkd.in/efa23E-r.