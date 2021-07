Docteur Tayeb Hamdi : Quoi que l’ on fasse, il y aura une augmentation des cas Covid dans les jours à venir

29/07/2021

L’interminable file d’attente à l'entrée de la gare ferroviaire de Casa Voyageurs, nous a projetés plusieurs mois en arrière. Un temps où les grandes restrictions nous privaient des libertés élémentaires. Sommes-nous à l’aube d'un nouveau serrage de vis de l'Exécutif ? Ça en a tout l’air. Fini les portes ouvertes, désormais, pour voyager, le pass sanitaire est vraiment devenu obligatoire. Certes, c’était le cas depuis le 7 juin dernier, mais l’application de cette mesure est devenue plus stricte que jamais.



Au vrai, on est tenté de dire qu’il était enfin temps. Le record de cas confirmés positifs à la Covid-19 en 24h (9.428), annoncé par les autorités sanitaires mercredi en début de soirée, plaide pour passer immédiatement à l’action afin de freiner la course folle d’un virus qui se propage comme une traînée de poudre sur l’ensemble du territoire national, sans exception. Les 27 décès déplorés dans le même laps de temps, ainsi que les 169 nouveaux cas sévères ou critiques admis dans les services de réanimation dédiés à la Covid-19 ne laissent guère plus de doute sur l’urgence de la situation.



Une conclusion partagée par le Docteur Tayeb Hamdi. Médecin, chercheur en politiques et système de santé, le Dr. Hamdi s’inquiète sans pour autant verser dans le catastrophisme. Dans l’interview qui suit, le président du Syndicat national de médecine générale et vice-président de la Fédération nationale de la santé, estime qu’il n’est pas trop tard pour changer la donne et inverser la tendance, pour peu que la majorité des Marocains se plient aux gestes barrières et autres mesures préventives.



Un appel à la responsabilité de tout un chacun que l’on espère trouvera écho auprès des citoyennes et citoyens, notamment en matière de vaccination. Une campagne récemment marquée par la levée partielle de la contre-indication de la vaccination ou les précautions d’emploi pour les femmes enceintes et allaitantes, comme cela a été annoncé par Khalid Ait Taleb, le ministre de tutelle dans une circulaire adressée le 26 juillet aux professionnels de la santé.

Faut-il s’inquiéter de la recrudescence des cas Covid-19 ou plutôt savoir raison garder et ne pas verser dans le catastrophisme?

Les nouveaux cas recensés, les personnes admises en réanimation, ainsi que le taux de positivité élevé, dépassant les 20%, sont des indicateurs inquiétants. Il y a de plus en plus de pression sur les hôpitaux. Il y a donc dynamique épidémique, une cinétique et une rapidité qui prouvent que l’épidémie prend de l’ampleur.



Donc, il faut effectivement s’inquiéter, dans le sens positif de la chose. C’est-à-dire qu’il faut s’inquiéter et prendre les mesures nécessaires afin de stopper cette vague ou au moins freiner la vitesse de propagation du virus et sortir de cette phase avec le minimum possible de pertes.



Quelles sont les raisons à l'origine de la récente flambée des cas ?

Le variant Delta n’y est certainement pas étranger. Déjà, le variant britannique (Alpha) est plus transmissible que la souche classique de 60 à 70%, le variant Delta est encore plus transmissible que ce dernier à hauteur de 60%. D’ailleurs, à chaque fois que le variant Delta entre dans un pays, il bouleverse la situation épidémique en l’espace de trois ou quatre semaines. C’est ce qui se passe actuellement au Maroc. Malheureusement, le variant Delta n’explique pas à lui seul la situation actuelle.



C'est-à-dire ?

Le relâchement de la population et l’irrespect total des mesures préventives et gestes barrières sont également à prendre en compte. Il n’y a qu’à voir ces dernières semaines, les fêtes de mariage organisées, mais encore les rencontres, les meetings politiques, en l'absence totale de gestes barrières, sans masques...Il y a une partie de la population marocaine qui se plie aux mesures préventives, et ce depuis le début de l’épidémie. Et elle continue à le faire.



C’est grâce à cette frange de la population que l’on contrôle quelque peu l’épidémie, à la différence d’une bonne partie des citoyennes et citoyens qui ne font pas l’effort de respecter un minimum de gestes barrières. Individuellement et collectivement. Il suffit de regarder autour de nous, ce qui se passe dans les cafés, les restaurants, les supermarchés. C’est un relâchement total qui ne pourrait que conduire à une recrudescence des cas positifs.