Docteur Kamari met en avant le rôle de la musique et du sport dans le solutionnement de la problématique des enfants de rue

23/06/2023

Il est des événements, des kermesses, des festivités et des célébrations qui marquent les esprits et les psychologies individuelle et collective de la société de par leur symbolique humaine et humanitaire et leur vocation culturelle et sociétale s’appuyant sur les valeurs d’altruisme, de volontariat et d’amour de l’autre, du prochain.



La célébration par l’Association « Arts et cultures » (Founoune oua ta kafate) de la Journée mondiale de la musique (21 juin) en est, en l’occurrence, un exemple édifiant et plein d’enseignements.



Docteur Zouheir Kamari, président de cette association, dont les activités se focalisent sur les droits des enfants en «situation de rue» à l’éducation, à l’épanouissement et à la vie digne et heureuse et se fixent pour objectif d’assurer l’intégration et la réinsertion plurielles de cette catégorie sociale par ailleurs vulnérable qui requiert une attention particulière de toutes les composantes politique, économique, culturelle, sportive et associative du pays, a indiqué dans un entretien qu’il a accordé au site d’information «Anwarpress» que la Journée mondiale de la musique (21 juin) coïncide avec la commémoration de la journée des droits de l’enfant et que si son Association «Arts et cultures», a choisi de combiner les festivités célébrant ces deux évènements, c’est en raison de son attachement à mener son action de réinsertion des enfants de rue par le biais notamment de l’art, de la musique et du sport.



Le responsable associatif a souligné que c’est là une journée récréative et artistique mais aussi une occasion de nouer des rencontres de communication et de concertation avec nombre d’acteurs du tissu associatif qui se préoccupent de la situation paradoxale des enfants en manque d’attaches et de soutiens familiaux et s’activent pour leur réintégration sociale par tous les moyens psychologiques et éducatifs à même de les aider à réussir cette grande entreprise sociétale.



Zouheir Kamari a, là-dessus, mis en avant que ces rencontres répondent à la finalité de prise de conscience et de sensibilisation quant aux menaces que présente cette situation pour la société et pour ces enfants eux-mêmes. Elles sont à cet effet, a-t-il développé, l’occasion de livrer à tout un chacun, institutions, secteurs gouvernementaux et société civile, des messages appelant à la réflexion, à l’analyse et à l’action concertée afin d’endiguer ce phénomène lourdement et douloureusement pénalisant pour le développement, la sécurité du pays et la sérénité de la population.



Il a ainsi mis en exergue le rôle prometteur de l’art, de la musique et du sport dans ce processus éducatif, étant établi par nombre d’experts, de chercheurs et de sociologues que la culture, l’art et le sport favorisent l’épanouissement, génèrent la créativité, consolident les liens sociaux et motivent la prise de conscience identitaire et solidaire.



Dans cette veine, le président de l’Association «Arts et cultures» a repris une citation du défunt leader associatif Mohamed Mjid : «Les seules bouées de sauvetage pour la jeunesse sont l’art, la culture et le sport à travers lesquels on peut transmettre les meilleurs messages».



Par ailleurs, docteur Kamari a indiqué que le phénomène des enfants de rue a connu, ces dernières années, une prolifération vertigineuse inquiétante, relatée par les données statistiques enregistrées dans différents rapports, d’où la nécessité de s’y atteler avec sérieux et détermination. Il a étayé ce constat en citant de nombreuses études et recherches réalisées en la matière.



A cet égard, il a évoqué les expériences savantes de certains pays latino-américains, par ailleurs avant-gardistes et amplement réussies étant parvenu à en diminuer les répercussions négatives.



Exprimant sa satisfaction des partenariats conclu par l’Association « Arts et cultures » avec d’autres parties concernées, il a invité les acteurs de la société civile, les responsables, les élus, les chercheurs et experts à organiser une journée d’étude qui pourrait formuler des pronostics authentiques et émettre des recommandations ciblant les solutions les plus appropriées à l’ambition d’éradiquer ou du moins d’en atténuer l’impact négatif dans la perspective de meilleurs lendemains.



Rachid Meftah