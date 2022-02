Djokovic a essayé de ne pas regarder la finale de l'Open d'Australie

25/02/2022

Le N.1 mondial Novak Djokovic, pour son retour à la compétition à Dubaï un mois après son expulsion de Melbourne, a avoué avoir essayé de "ne pas regarder" la finale de l'Open d'Australie remportée par Rafael Nadal, un "combattant incroyable". "La finale de l'Open d'Australie, j'essayais de ne pas la regarder, mais j'avais ma famille qui regardait, tout le monde, ma femme, mes enfants, donc je devais la suivre", a t-il avoué en conférence de presse .



En janvier, sa participation à Melbourne avait été annulée au terme d'un long bras de fer avec les autorités australiennes car il n'était pas vacciné contre le coronavirus. Ce qui l'a empêché de défendre son titre et d'obtenir un 21e trophée majeur, finalement décroché par son rival Rafael Nadal.



"Mais félicitations à Rafa. C'est une performance incroyable. C'est un combattant incroyable", a t-il ajouté. "Je ne veux rien enlever à sa victoire même si je n'ai pas participé. Bien sûr, ce n'était pas agréable pour moi de quitter le pays comme ça et de regarder le tournoi de loin".



Le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie sait néanmoins que sa réputation a pris un coup, lui qui est allé jusqu'à consulter des professionnels en relations publiques pour comprendre sa situation, qui a dépassé le cadre du sport pour s'étendre à la politique.



"Evidemment, il n'y a pas eu beaucoup d'articles positifs sur toute cette situation au cours du dernier mois. Je pense que les choses sont peut-être en train de changer. Je l'espère. Mais je comprends qu'il y ait encore des spéculations et que les gens s'interrogent", a-t-il dit.