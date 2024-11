Dixième édition du Forum international de Tiznit des cultures africaines

05/11/2024

La 10e édition du Forum international de Tiznit des cultures africaines se tiendra du 5 au 8 novembre courant, sous le thème "Le voyage et le voyageur, entre le Maroc et son entourage africain".



Organisé par l’Association Cheikh Maa Oulainine pour le développement et la culture à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche verte, ce forum vise à explorer l'histoire des liens solides entre les pays africains sur les plans social, religieux, culturel et économique.



Selon les organisateurs, cet évènement conforte la volonté du Maroc de renforcer ses relations culturelles et intellectuelles avec les pays africains frères, eu égard aux nombreux points de convergence qui les unissent, tout en mettant en exergue le rôle du Royaume en matière d’ouverture culturelle sur l'Afrique.



La conférence internationale organisée dans le cadre du forum ambitionne, quant à elle, de jeter la lumière sur le rôle des voyageurs dans l'histoire du Maroc et des pays africains, ainsi que sur la contribution du voyage au rayonnement de la scène culturelle et sociale dans le continent.



A travers cette rencontre, le forum mettra en avant la dimension africaine et sa contribution, par le biais des voyages, à la promotion des valeurs universelles de coexistence et de tolérance, des relations de coopération et de solidarité intra-africaine, ainsi que de nouveaux horizons pour la consolidation des relations entre le Maroc et les pays africains.



Le programme de cette édition, qui s’articule autour de quatre axes (littérature et sciences, histoire, société et économie), mettra l'accent sur des thématiques variées telles que "Le voyage : définition, finalités, catégories et objectifs", "Les voyageurs du Maroc et de l'Afrique et leur rôle dans le développement des relations entre les pays africains" et "La relation du Maroc avec son entourage africain".



Fondé sur des bases scientifique, religieuse, sociale, économique et culturelle, le choix du thème du forum tend à jeter le pont entre le passé du continent africain, son présent et son avenir, eu égard à la dynamique incarnée par le voyage en tant que processus qui permet d'explorer des espaces lointains.



Le forum sera ponctué par la participation d'un aréopage d'universitaires, de professeurs et de chercheurs marocains, africains et arabes, spécialisés dans le thème du voyage et des voyageurs, pour échanger autour des multiples facettes des relations culturelles ancrées dans l’histoire reliant le Maroc et l'Afrique.

Bouillon de culture

Projection



La projection du film documentaire “Des murs et des hommes et Jean Genet, notre père des fleurs” de Dalila Ennadre aura lieu, le 9 novembre, à la Cinémathèque de Tanger.

Selon l’Institut français de Tanger, la projection de ce documentaire intervient dans le cadre d’une rétrospective composée avec la fille de Dalila Ennadre, Lilya Ennadre, et fait partie de la programmation du Mois du documentaire (novembre).

Dalila Ennadre est une réalisatrice marocaine réputée pour ses documentaires sur le quotidien marocain, ses portraits de femmes et, plus largement, un travail s’employant à explorer la veine sociale du documentaire.



Spectacle



Le Palais des arts et de la culture de Tanger abritera, le 12 novembre, le spectacle “Tercer cielo” de la chanteuse de flamenco Rocío Márquez et du producteur de musique urbaine et électronique Bronquio.

Le spectacle s’inscrit dans le cadre du programme de la 3ème édition du Congrès mondial du flamenco de l'Institut Cervantes, organisée tout au long du mois de novembre dans plusieurs villes du Royaume.

Dans ce spectacle, les artistes se sont permis d'explorer leurs origines musicales respectives dans un voyage qui va du connu à l'inconnu, de la tradition à la création.

Le résultat est un langage propre qui transcende les compartiments étanches des genres musicaux pour continuer à élargir le flamenco du XXIe siècle.



Film



La projection du film “Animalia” de Sofia Alaoui aura lieu le 22 novembre à l'Institut français de Tétouan.

Le film relate l’histoire d’Itto, une jeune femme de condition modeste, mariée à un jeune homme issu d’une famille riche. Son mari l’aime, mais sa belle famille la méprise et la brime.

Itto s’habitue à vivre dans une certaine opulence, mais se retrouve un jour seule, enceinte, dans une maison luxueuse. À la suite de la mise en place de l’état d’urgence, dont on ignore dans un premier temps la cause, elle tente de rejoindre son mari et arrive, un peu perdue, dans un décor tout à fait autre, un village reculé de l’Atlas.



Atelier



L’Institut Cervantes de Tétouan organise, les 19 et 20 novembre, un atelier de flamenco animé par le poète et spécialiste du flamenco Juan José Téllez et le guitariste Salvador Andrade.

Le premier jour de l’atelier sera dédié à la présentation des fondements du flamenco, ses origines et les différents styles de cet art, en plus de la tenue d’un atelier de guitare.

Le deuxième jour sera l’occasion pour les participants de découvrir l'histoire du flamenco, en passant par les principales figures de cet art, jusqu'à atteindre les artistes contemporains actuels.

Les sujets de l’expérimentation, la fusion et l'exploration au-delà du flamenco seront également abordés, avant la projection d'un documentaire sur la légende du flamenco, Paco de Lucía (1947-2014).