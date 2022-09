Divorce de Gérard Piqué et Shakir:a Ce que le footballeur refuse de rendre à son ex-femme

24/09/2022

Après douze ans d’amour, Gérard Piqué et Shakira ont mis fin à leur relation. C’est le 4 juin dernier, via un communiqué, que les parents de Sasha et Milan ont confirmé qu’ils avaient décidé de se séparer. Selon les rumeurs, Shakira aurait surpris le père de ses enfants en flagrant délit d’adultère.



Cependant, ce serait pour une toute autre raison que le couple aurait rompu. D’après les révélations de l’ancien petit ami de l’une des sœurs de Shakira, Roberto Garcia, et relayées par Esdiario, c’est à la suite d’un problème d’ordre financier que les deux stars auraient décidé de faire leur vie chacun de leur côté.



Alors qu’elle est actuellement dans le viseur de la justice espagnole pour fraude fiscale et risque huit ans de prison, Shakira va-t-elle devoir entamer une procédure de justice ? Car bien que la chanteuse et son ex-mari font de leur mieux pour préserver leurs enfants et régler leurs comptes en privé, il se pourrait bien qu’ils aient bientôt à devoir laver leur linge sale en public.



En effet, selon le journal espagnol La Razón, l’entente est loin d’être au beau fixe entre Gérard Piqué et Shakira. S’ils ont réussi à se mettre d’accord sur la garde partagée de leurs fils, il demeure toutefois un détail sur lequel le joueur du FC Barcelone ne veut rien céder. Car Gérard Piqué serait en possession de 15 Grammys de son ex-femme et refuserait de les lui rendre.



Toujours selon les informations de La Razón, les trophées sont exposés dans un des bureaux de la société Kosmos, qui appartient au footballeur catalan. Malgré les relances de Shakira pour récupérer ses récompenses, Gérard Piqué ferait la sourde oreille.



De quoi mettre en colère les nombreux fans de la chanteuse, qui l’ont fait savoir sur Twitter. Certains d’entre eux sont même allés plus loin et envisagent d’enfreindre la loi : ils se sont dit prêts à s’introduire dans les bureaux de la société pour récupérer les Grammys de leur idole. On espère cependant que Shakira les retrouvera par voie légale.