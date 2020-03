Divers

03/03/2020

Oeuvres sociales



La Fondation des oeuvres sociales du personnel du ministère de l’Economie et des Finances vient de lancer son application mobile sur "Google-play", ainsi que son portail informationnel et transactionnel "https://fos.finances.gov.ma".

Première du genre, cette application répondra essentiellement aux exigences des adhérents en termes de proximité, de célérité et de transparence, indique la fondation dans un communiqué.

Cette application, dont le lancement s'inscrit dans le cadre du projet de transformation digitale et de la stratégie de proximité de la fondation, permettra aux quelque 15.000 adhérents et 50.000 bénéficiaires, d’accéder progressivement à divers services électroniques, souligne la même source. Il s’agit essentiellement de possibilités liées à la demande et au bénéfice des prestations, à l’interaction au sujet des demandes en cours, à la réception de notifications, au paiement électronique des prestations payantes et à la consultation et la mise à jour des données personnelles.

La mise en œuvre de cette application mobile et du portail est la consécration du projet de mise en place d’un système d’information intégré de gestion des prestations initié depuis fin 2019, conformément aux orientations du Conseil de la Fondation.



Arrestation



La brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Nador a procédé, dimanche, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'arrestation d'un individu aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause, qui faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt au niveau national émis par les services de sûreté de Nador, Berkane et Saidia ainsi que par la brigade nationale de la police judiciaire, a été interpellé à bord d'un véhicule léger dans la zone d'Oulad Tayeb, aux environs de la ville de Nador, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La fouille de sa voiture a permis de saisir 75 doses de cocaïne et une somme d'argent en devises nationale et étrangère, selon la même source, précisant que les perquisitions effectuées dans son domicile ont permis de saisir 67 doses supplémentaires de cocaïne, 400 grammes de chira, ainsi qu'une somme d'argent qui serait le fruit du trafic de drogue.