Divers

15/02/2020

Orientation

scolaire

La ville de Marrakech a abrité, récemment, la 23è édition des journées d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire au profit des élèves de la préfecture sous le thème "La consolidation et la vérification du projet personnel, un levier essentiel pour l’insertion professionnelle".

Organisée par l’Association marocaine des cadres de l’orientation et de la planification de l’éducation (AMCOPE), section Marrakech-Chichaoua-Al Haouz, cette manifestation dédiée à l’information et à l’aide à l’orientation, visait à informer les élèves du baccalauréat et leurs parents des données actualisées sur les formations post-baccalauréat afin de les aider à consolider leurs projets personnels. Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l’association, Abdellatif El Massaoudi, a tenu à rappeler que ces journées s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de système national efficient et actif de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire, présenté devant S.M le Roi Mohammed VI.

Et d’indiquer que cette édition a connu la participation de près de 50 établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle publics et privés et de 40 cadres d’orientation éducative, venus informer les élèves des établissements scolaires de la préfecture de Marrakech.



Education

L'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra a organisé, mercredi, la 2è édition des éliminatoires régionales pour le concours national des langues et de la culture.

Les premières éliminatoires de ce concours national ont connu la participation de 15 élèves, représentant les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, après leur qualification aux niveaux local et provincial, souligne un communiqué de l’AREF.

Les participants se sont affrontés dans trois domaines, à savoir ceux littéraire et linguistique, scientifique et artistique et le culturel et civilisationnel, ajoute la même source, notant que les différentes questions proposées ont pris en compte les spécificités des élèves en lice et leur niveau de scolarité.

Sur un total de 15 candidats, un élève de chaque cycle décrochera la qualification au prochain tour prévu au niveau national et représentera l’AREF à cette grand-messe qui sera organisée à l’AREF de l’Oriental. Il est à noter que l'organisation de ce concours national s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, notamment en ce qui concerne la maîtrise des langues nationales et étrangères, l'ouverture sur les différentes cultures et civilisations humaines, et la mise en place d'une école citoyenne basée sur le mérite et l’égalité des chances.