Divers

17/01/2020

Préscolaire



Des dizaines d'éducatrices de l’enseignement préscolaire au niveau de la ville d’Errachidia ont bénéficié, récemment, d’une session de formation organisée, à l’initiative de la Ligue marocaine pour l’éducation de base et la lutte contre l’analphabétisme.

Initiée sous le thème "Les premiers secours, base du travail de l’éducatrice", cette initiative a, ainsi, permis à ces éducatrices de bénéficier d’une formation sur les premiers secours à apporter aux enfants en cas de besoin.

Cette session de formation s’inscrit dans le cadre des actions menées par la Ligue marocaine pour l’éducation de base et la lutte contre l’analphabétisme visant à promouvoir l’enseignement préscolaire à Errachidia, et à contribuer au renforcement de l’action des éducatrices afin de leur permettre de s’acquitter pleinement de leur important rôle dans l’éducation des enfants.

Encadrée par la section du Croissant Rouge marocain à Errachidia, cette session de formation, la troisième du genre, a porté sur différents sujets inhérents aux premiers secours à apporter aux victimes de fractures au niveau du dos, aux accidents qui peuvent survenir à domicile, et au comportement à adopter face à des victimes souffrant de blessures dans diverses situations.



Développement local



Un atelier sur le développement local intégré au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra a été organisé, mardi à Béni Mellal, à l’initiative de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Cet atelier connaît la participation de représentants des services extérieurs, d’acteurs de la société civile et de plusieurs opérateurs économiques, outre un aréopage d'experts marocains et étrangers.

Le programme de cet atelier se décline en trois volets, à savoir : Un programme de développement local intégré qui englobera les secteurs de la croissance économique et de la gouvernance au niveau de la région, la création de partenariat public-privé (PPP) en vue de la mise en place d’un pôle technologique de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) au sein d’une institution universitaire, et l'appui aux activités destinées à renforcer la résilience des communautés, des institutions clés et des organisations de la société civile.