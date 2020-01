Divers

14/01/2020

Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a arrêté, samedi soir, un individu pour son implication présumée dans l’homicide volontaire d’un conducteur de taxi (deuxième catégorie).

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dimanche dans un communiqué que le mis en cause (22 ans), qui vivait sans abri, a tué vendredi la victime en l’étouffant avec un châle qu’elle portait et ce, en raison de précédents conflits entre les deux parties, ajoutant que les enquêtes sont en cours pour identifier la nature et les motifs réels de ces conflits.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.



Universités



L'Association marocaine des lauréats des universités et instituts ex-soviétiques (AMLUIS) a tenu, samedi à Tanger, une rencontre mettant en lumière la contribution de ces lauréats aux efforts de développement national au Maroc. Les intervenants à cette rencontre ont souligné que les lauréats des différentes universités et instituts ex-soviétiques ont des compétences ayant contribué de manière efficiente au développement national et au renforcement de la diplomatie internationale entre le Maroc et les pays d'Europe orientale.

Dans ce sens, le président de la branche de l'association à Tanger, Othmane Rahmani, s'est arrêté sur la contribution "efficiente" de ces lauréats dans la préparation et la mise en oeuvre de programmes scientifiques et culturels accompagnant la dynamique que connaît le Royaume, notamment en termes de régionalisation avancée et du nouveau modèle de développement.

L'AMLUIS a réussi trois ans plus tôt, lors de la commémoration de son 40ème anniversaire, à encourager la constitution de l'Union africaine des lauréats des universités et instituts ex-soviétiques, afin de consacrer davantage la coopération Sud-Sud et contribuer à renforcer la diplomatie parallèle pour défendre les questions nationales, a-t-il ajouté, rappelant dans ce sens la signature d'un nombre de conventions de partenariat avec des instances russes et des associations semblables à l'étranger.