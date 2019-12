Divers

17/12/2019

Un partisan de Daech arrêté à Meknès



Dans le cadre des efforts déployés pour identifier les éléments extrémistes porteurs de projets terroristes et sur la base d'informations précises, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a arrêté samedi, en coordination avec les services de la police judiciaire de Meknès, un extrémiste, âgé de 41 ans, partisan du groupe dit «Etat islamique» et s’activant dans la même ville.

Les investigations menées ont démontré que le mis en cause est impliqué dans la propagande de l'idéologie extrémiste de Daech, en parallèle à ses tentatives d’obtenir des informations et des expertises sur la méthode d’utilisation des armes, d'équipements et de matériels, indique dimanche un communiqué du BCIJ.

L’enquête a aussi révélé que le suspect était en train de planifier un attentat suicide pour causer d’importants dégâts.



Réunion du CTS de l'Union africaine



Les travaux de la rencontre préparatoire de la 12ème réunion du Comité technique spécialisé (CTS) sur la défense, la sécurité et la sûreté de l'Union africaine (UA) se sont ouverts au niveau des experts, dimanche dans la nouvelle capitale administrative au sud-est du Caire.

Le Maroc y est représenté par une délégation composée de cadres et responsables des secteurs de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

La rencontre au niveau des experts sera suivie de la réunion ordinaire des chefs d'état-major de la défense (18 décembre) et celle des ministres chargés de la Sûreté et de la Sécurité (19 décembre).

Les experts du CTS sur la défense, la sécurité et la sûreté examineront, entre autres, le projet de traitement des données du système d'information policière d'Afrique et le projet de l'UA portant sur une stratégie inhérente à la gouvernance des frontières.