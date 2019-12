Divers

08/12/2019 Libé



Taekwondo



Le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Idriss Hilali, a pris part à la réunion du bureau exécutif de la Fédération internationale de taekwondo qui a eu lieu jeudi à Moscou.

Lors de cette rencontre, M. Hilali a fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs du Maroc en vue de l'organisation des éliminatoires africaines des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, indique vendredi un communiqué de la fédération.

M. Hilali a également pris part à la réunion du comité para-taekwondo, avant de participer en tant que membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de taekwondo à une autre réunion avec le responsable des matches et le comité de supervision de la compétition dans la région africaine. Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur l'ajout d'une médaille lors des compétitions de taekwondo dont le nombre total sera de neuf. Cette médaille supplémentaire, poursuit le communiqué, sera attribuée à la catégorie d'équipes composées de quatre joueurs (deux messieurs et deux dames). Celle-ci sera adoptée lors Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 et des Jeux olympiques à Paris en 2024.



Handisport



L’Association des parents et amis des enfants handicapés mentaux (Casablanca) a remporté le titre de la 17è édition de la Coupe de Feue Son Altesse Royale La Princesse Lalla Amina de futsal, après avoir battu l'Association Al-Awael pour les enfants en situation de handicap (M’diq), lors de la finale de la compétition disputée à Témara.

L'Association Sportive Al-Amal pour les champions handicapés (Meknès) a pour sa part décroché la troisième place tandis que l'Association Abnaouna pour les enfants atteints de trisomie 21 (Marrakech) a terminé à la quatrième place.

Pour sa part, l’Association Amitié Marocaine des Handicapés (Casablanca) a remporté jeudi le titre de la 18è édition de la Coupe du Trône de futsal Special Olympics, grâce à sa victoire face à l'Association Défi du Handicap (Guelmim), au terme de la finale de la compétition disputée jeudi à la salle Lakhdar Reddad à Témara.

Au terme de la rencontre, Lalla Soumia El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc, a procédé à la remise de la Coupe du Trône et de la Coupe de Feue Son Altesse Royale La Princesse Lalla Amina aux clubs vainqueurs des deux compétitions.