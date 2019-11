Divers

​Football féminin

Le championnat national de football féminin au titre de la saison 2019-2020 débutera les 14 et 15 décembre, a annoncé jeudi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La première division du championnat comprend 12 clubs tandis que la deuxième en compte 33, a indiqué la FRMF dans un communiqué, notant que dans le cadre de la poursuite de ses chantiers institutionnels, elle organisera samedi l’Assemblée générale constitutive de la Ligue nationale du football féminin et l’Assemblée générale constitutive de la Ligue nationale du football diversifié (beach-soccer et football en salle).

Le Comité directeur de la Ligue nationale du football féminin réunira deux représentants des clubs D1, une représentante des clubs D2, une représentante du groupe des arbitres, une représentante du groupe des entraîneurs et une représentante du groupe des anciennes joueuses.





​Coupe du Trône

Les finales de la Coupe du Trône des sports collectifs pour personnes handicapées (basket, para-volley et football) au titre de la saison sportive 2018/2019, se disputeront samedi à la salle couverte Ibn Rochd à Rabat, a annoncé la Fédération Royale marocaine des Sports pour personnes handicapées.

Voici le programme des finales :

Finale de la Coupe du Trône de volley-ball assis (11h00) Association sportive de salé - Association Témara des personnes handicapées

Finale de la Coupe du Trône de football des sourds (14h00) Club Sportif Al Amal d'Oujda - Club Sportif des sourds et muets (Mohammadia)

Finale de la Coupe du Trône de basket sur fauteuil roulant (16h00) : Club Sportif Abnae Al Boughaz des handicapés (Tanger) - Club Sportif APSM (Safi).





​Carnet noir : Décès de Pim Verbeek

L'ancien entraîneur de la sélection nationale des moins de 23 ans (U23), le Néerlandais Pim Verbeek, est décédé à l'âge de 63 ans, a indiqué jeudi la Fédération Royale marocaine de football. Dans un communiqué publié sur son site Internet, l'instance fédérale a adressé ses condoléances à toute la famille du ballon rond national suite à la disparition de "ce grand nom qui a tant donné au football marocain". Le défunt avait conduit les Lionceaux de l'Atlas à la qualification au tournoi de football des Jeux olympiques de Londres en 2012, rappelle la FRMF. Verbeek a entraîné plusieurs clubs, notamment Feyenoord, FC Groningue et Fortuna Sittard, ainsi que les sélections de l’Australie, de la Corée du Sud qu’il avait qualifiée en tant qu'assistant de son compatriote Guus Hiddink pour les demi-finales du mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Entre 2016 et 2019, il a connu sa dernière expérience d'entraîneur à la tête de la sélection d'Oman, avec laquelle il a décroché en 2017 la Coupe du Golfe.