Divers

28/11/2019 Libé

Rugby

Le report par la Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR) de son Assemblée générale ordinaire élective à une date ultérieure a été une décision "unilatérale", a indiqué Abdennacer Bougja, tête de liste pour l'élection du bureau directeur de la Fédération.

"Le président de la FRMR, Tahar Boujouala, avait déjà décidé, unilatéralement, de tenir cette Assemblée le 16 novembre, avant de la reporter, encore une fois de manière unilatérale et sans motif, pour le 30 novembre, sans en préciser le lieu", a expliqué M. Bougja dans une lettre adressée à la MAP.

"La date limite pour le dépôt des candidatures était fixée pour le 21 novembre et toutes les ligues régionales et les associations concernées avaient été invitées à assister aux travaux de l'Assemblée et ont même reçu des copies des rapports moral et financier, qui n’avaient jamais été discutés ni approuvés par les membres du bureau fédéral", a-t-il ajouté. M. Bougja, tête de liste dans l'unique candidature en lice, a souligné avoir déposé "le 21 novembre un dossier de candidatures complet remplissant toutes les conditions, en présence d'un huissier de justice". "Par la suite, les ligues et associations affiliées à la Fédération ont été surprises par un courrier électronique daté du 21 novembre, signé M. Tahar Boujouala, dans lequel il annonce encore une fois le report sine die de l'Assemblée générale ordinaire élective" du 30 novembre, a poursuivi M. Bougja.





E-sport

L'équipe e-sport de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) a fait match nul contre son homologue du Paris Saint-Germain (PSG), lors du tournoi FIFA-2020 organisé à Casablanca les 23 et 24 novembre dans le cadre du Festival africain de l’électronique et du jeu vidéo.

La confrontation entre le joueur marocain Ilyas Moussaid (MDJS) et DaXe (PSG), s'est soldée par une victoire 1-0 en faveur du joueur français, double champion du monde, tandis qu'Ayoub Itachi s'est imposé lors de sa rencontre face au Français AF5, ce qui a permis à la MDJS d’égaliser, indique un communiqué de la MDJS, notant que le troisième match décisif ayant opposé Amina Kaiza, ambassadeur de la MDJS e-sport, et le champion qatari Ahmed Al Meghessib s’est terminé par un nul 0-0.

L'équipe MDJS e-sport a été créée en septembre 2019. Se présentant comme partenaire numéro 1 du sport national, la MDJS affirme sa forte volonté de développer l'e-sport au Maroc en organisant, les 4 et 5 janvier 2020, le "Casablanca World Fighters", une première en Afrique qui rassemblera les meilleurs joueurs au monde des jeux de combats (fighting games), ajoute la même source.

Le fighting games est la discipline qui a donné naissance aux jeux vidéos compétitifs et au e-sport dans le monde.

Ibrahimovic

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic a acquis environ 25% des parts du club de Hammarby (1re division), a annoncé celui-ci mercredi dans un communiqué. Dans les faits, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, 38 ans, a racheté 50% des parts que le promoteur américain d'événements sportifs et musicaux Anschutz Entertainment Group's (AEG) détient dans le club suédois. "Je suis tombé d'accord avec Hammarby et AEG pour développer Hammarby à l'international. Le but est que le club devienne visible dans le monde entier. Et pas uniquement en Suède", a détaillé Ibrahimovic au magazine sportif suédois Sportbladet. Partenaire de Hammarby, AEG est priopriétaire du club des Los Angeles Galaxy (Etats-Unis), où Ibrahimovic évoluait depuis deux saisons (53 buts en 56 matches) après un passage à Manchester United (Angleterre).

L'attaquant avait annoncé mi-novembre son départ du club américain sur son compte Twitter: "Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci @lagalaxy de m'avoir fait revivre. Pour les fans de Galaxy, vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Je vous en prie. L'histoire continue... Maintenant, retournez voir du baseball", avait tweeté la star suédoise dans son style inimitable.

Xabi Alonso

L'ex-international espagnol Xabi Alonso, jugé pour fraude fiscale, a été relaxé mardi par un tribunal de Madrid, a annoncé ce dernier. Le parquet avait requis initialement cinq ans de prison contre l'ancien joueur du Real Madrid avant de réduire la peine requise à deux ans et demi. Les procureurs accusaient Alonso - également passé par la Real Sociedad, Liverpool et le Bayern Munich - d'avoir cédé ses droits à l'image à une société basée à Madère dans l'unique but de profiter de la législation fiscale avantageuse de cette île portugaise pour ne pas avoir à déclarer les revenus tirés de ces droits en Espagne. La fraude fiscale présumée entre 2010 et 2012 était estimée à deux millions d'euros. Mais selon le tribunal, "on ne peut pas parler de simulation", la cession des droits ayant été "formalisée dans le contrat" signé en 2009 entre le joueur et la société basée à Madère et "correspondant à la réalité". Le conseiller fiscal d'Alonso, Ivan Zaldua, et l'administrateur de la société portugaise Ignasi Maestre, contre lesquels le parquet avait requis la même peine, ont également été relaxés, a annoncé le tribunal.