Divers

15/11/2019

Météo



Des chutes de neige et un temps froid du niveau "orange" sont prévus du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, annonce mercredi la Direction de la météorologie nationale (DMN). Des chutes de neige du niveau "orange" concerneront ainsi les préfectures et les provinces de Boulemane, Guercif, Ifrane, Khénifra, Midelt, Sefrou et de Taza, a indiqué la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Un temps froid est également prévu le week-end avec des températures minimales oscillant entre 04 et 00 degrés et maximales variant entre 02 et 07 degrés à Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Figuig, Guercif, Ifrane, Midelt, Taza et Tinghir, selon la même source. Durant la même période, un temps froid est prévu à Al Hoceima, Khémisset, Errachidia, Taroudant, Taourirt, Taounate, Jerada, Khouribga, Driouch, Rhamna, Zagoura, Chefchaouen, Fqih Bensaleh, Meknès, Moulay Yaâcoub, Oujda-Angad, Ouarzazate, avec des températures minimales oscillant entre 00 et 04 degrés et maximales entre 10 et 15 degrés.



Arrestation



La brigade régionale de la police judiciaire de Rabat a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent, afin de vérifier les actes criminels reprochés à un agent de police de grade de brigadier-chef soupçonné d'implication dans une affaire de corruption, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué, la DGSN précise que le policier, qui exerce à la Brigade de recherche relevant de la police judiciaire de Salé, a été arrêté en flagrant délit, recevant une somme d’argent de la part d'une personne aux antécédents judiciaires liés au trafic de drogue et de boissons alcoolisées, et qui avait allégué auparavant avoir subi une extorsion. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le Parquet compétent dans le cadre de cette affaire, avant d’être déféré devant la justice, selon la même source.



Prix



Le jeune Marocain Hamza Ahadi a remporté le prix de la meilleure initiative arabe de bénévolat lors du premier Festival des jeunes arabes, qui s'est achevé mardi à Hammamet, à 60 km au sud de Tunis. Dix-huit initiatives représentant quinze pays étaient en lice pour ce prix décerné dans le cadre du Festival des jeunes arabes du volontariat, organisé du 6 au 12 novembre par l'Union arabe du bénévolat.

Les membres de la délégation marocaine participant au festival représentaient les villes d'Errachidia, Boujdour, Taourirt, Fès, Agadir et Dakhla. Le festival, le premier du genre au niveau arabe, a comporté un grand nombre d'activités et de rencontres passant en revue les expériences de volontariat réussies dans la région arabe, ainsi que des expositions de produits d'associations des pays participants.