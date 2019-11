Divers

14/11/2019

Arrestation d’un extrémiste à Guelmim



Dans le cadre des efforts déployés pour détecter les éléments extrémistes porteurs de projets terroristes, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, a réussi mardi à arrêter l’un des extrémistes alliés à Daech, âgé de 31 ans et actif dans la ville de Guelmim.

Dans un communiqué, le BCIJ a indiqué que les investigations ont démontré que le mis en cause fait l’apologie de l’idéologie extrémiste de Daech, à travers des applications électroniques pour servir l’agenda de cette organisation terroriste, sachant qu’il a un frère qui combat dans les rangs du dénommé "Etat islamique" sur la scène syro-irakienne.

Cette opération s’est soldée par la saisie de plusieurs appareils électroniques, de téléphones portables et de câbles électriques, précise le communiqué.

Le suspect sera déféré devant la justice dès la fin de l’enquête menée par le parquet général, a conclu la même source.



Un ressortissant espagnol derrière les barreaux



Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, mardi soir, un ressortissant espagnol aux antécédents judiciaires en escroquerie, et ce en application d'un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires espagnoles pour une affaire d’infractions contre les biens.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, le suspect (47 ans) a été arrêté en application du mandat d’arrêt international émis par les autorités espagnoles et d’une notice rouge émise par l’Interpol.

Les mesures de son pointage au niveau national ont démontré que le mis en cause fait aussi l’objet d’un mandat de recherche national émis par la police judiciaire de Casablanca pour des chèques sans provision, précise le communiqué.

L’individu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les autorités espagnoles compétentes ont été informées de la décision d'arrestation, en attendant de trancher dans la procédure de son extradition.