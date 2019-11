Divers

Faculté



Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a posé mercredi à Laâyoune la première pierre de la construction de la Faculté de médecine, à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire du la Marche Verte.

Nécessitant un investissement de 257 millions de dirhams, ce projet qui sera achevé dans 30 mois est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Direction provinciale de l’équipement, des transports, de la logistique et de l’eau.

La réalisation de cette structure qui s’étendra sur une superficie de 10 hectares, dont 22.900 m2 couverts, fait partie d’"un projet intégré portant sur un centre hospitalier universitaire, une faculté de médecine, de pharmacie et de dentisterie", a déclaré M. Amzazi à la MAP. A ce propos, il a relevé que le lancement de cette "cité universitaire" augmentera l'offre universitaire et éducative dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, conformément aux hautes directives Royales visant à accorder une attention particulière aux provinces du Sud du Royaume.



Projets



43 projets ont été sélectionnés au niveau de la province d’Ouezzane pour bénéficier d'un appui financier dans le cadre de la mise en oeuvre du programme relatif à ''l'amélioration du revenu et l'intégration économique des jeunes" de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Lors d'une cérémonie, organisée mercredi à Ouezzane en commémoration de l'anniversaire de la glorieuse Marche Verte, des jeunes porteurs de projets, âgés de 18 à 34 ans, ont bénéficié d'un soutien financier global de 3.385.845 dirhams avec une contribution de l'INDH s'élevant à 2.804.604 dirhams pour le financement de projets dans divers secteurs, notamment l'artisanat, le tourisme, l'agriculture et les services.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la Division de l'action sociale à la province, Abdelghani Chraa, a indiqué qu'un comité, composé de représentants de l'ANAPEC, de l'Association Tanger initiative (Tanja Moubadara) et de services extérieurs a procédé à la sélection de 43 projets pour bénéficier de cet appui financier.