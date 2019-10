Divers

22/10/2019

Arrestation



Les éléments de la police judiciaire de Rabat ont procédé, vendredi soir, à l'arrestation d'un individu âgé de 34 ans, présentant des signes de troubles mentaux pour coups et blessures graves à l'aide d'une barre de fer contre un muezzin, apprend-on auprès de la préfecture de police de Rabat.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect a agressé le muezzin juste après la prière d'Al-ichae, sans aucun motif, à l'aide d'une barre de fer qu'il a trouvée non loin du lieu de l'agression, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, dans l'attente de le soumettre à une expertise médicale afin de vérifier son état psychique et mental, ajoute la même source.



Santé



Une caravane médicale a été organisée, samedi dans la commune rurale de Tainaste (province de Taza), en faveur de plus de 1.200 personnes issues de cette localité.

Initiée sous le signe ‘’La santé du citoyen, première richesse de la patrie’’ par l'Association ‘’Tainaste pour les initiatives de développement’’, en collaboration avec l'Association ‘’Al-Hayat pour le développement humain’’, cette caravane a mobilisé une équipe médicale composée de 106 spécialistes, infirmiers, techniciens de laboratoire et cadres administratifs.

Cette initiative a porté sur des consultations et des soins dans plusieurs spécialités, notamment la santé de la mère et de l'enfant, l'orthopédie, la cardiologie, la médecine interne, le diabète, la dermatologie et l'ophtalmologie. Quelque 300 élèves ont à cet effet bénéficié d'examens ophtalmologiques et de lunettes de vue.

Des lots de médicaments ont été également distribués gracieusement aux patients ayant bénéficié de cette campagne, qui a été marquée par la mobilisation d'importants moyens logistiques, notamment des unités mobiles. Plusieurs cas urgents ont été identifiés et transférés aux hôpitaux spécialisés.

Cette caravane, la première du genre organisée par l'Association ‘’Tainaste pour les initiatives de développement’’, a fédéré les efforts d’acteurs provinciaux, des autorités locales, de la direction de la santé et de la société civile.