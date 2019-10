Divers

L'Association pour le soutien aux personnes handicapées à Laâyoune organise, le 16 octobre, une journée d’étude sur le thème "Sensibiliser davantage les femmes handicapées à l’importance de la participation dans la gestion de la chose locale" au profit des familles de personnes à besoins spécifiques, en particulier des femmes. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l'association et le Fonds de soutien à l'encouragement de la représentation des femmes, a pour objectif de contribuer à l’émergence des élites politiques féminines, de former cette catégorie sociale de manière à pouvoir se présenter comme candidates, de renforcer leurs capacités politiques et de stimuler leur présence dans les postes de prise de décision.

Le programme de cette journée comprend des présentations, des conférences et des séances, encadrées par des experts et des spécialistes en droit constitutionnel et en sciences politiques sur des thèmes tels que la participation politique des femmes et leur rôle dans les conseils élus. Cette journée d'étude fait partie de la stratégie de l’ONG visant à promouvoir les droits des personnes handicapées et leur intégration pleine et effective dans la société sur la base du principe de l'égalité des chances, ainsi que de la non-discrimination.



Un accident de la circulation avec délit de fuite a été enregistré, dimanche aux alentours de 01h30 du matin, au niveau du rond-point Semlalia situé sur le Boulevard Moulay Rachid, a-t-on appris auprès des autorités locales de la région de Marrakech-Safi.

Le conducteur, qui était en état d’ébriété avancé, a perdu le contrôle de son véhicule, percutant, dans un premier temps, un poteau d’éclairage, puis l'extérieur d’un snack, précise la même source. Les autorités locales et les services de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour intervenir et entamer les procédures nécessaires, ajoute-t-on.

Neuf personnes blessées dans cet accident ont été transférées au CHU Mohammed VI pour recevoir les soins nécessaires, soulignent les autorités locales, notant que cinq d’entre elles ont déjà quitté l’hôpital, alors que l'état de santé des quatre autres blessés, qui sont toujours sous suivi médical, est stable. Le conducteur, dont l'identité est connue, est recherché par les autorités concernées en vue de son arrestation et présentation devant la justice, conclut la même source.