Divers

10/10/2019

Secousse tellurique



Une secousse tellurique d'une magnitude de 4 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée, mardi, dans la province de Khénifra, indique l’Institut national de géophysique (ING). La secousse, dont l’épicentre est situé dans la commune de Sidi Yahya Ou Saad, s’est produite à 20h 48min 14sec (GMT+1), précise le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique.

La secousse ressentie est d’une profondeur de 1 km, d’une latitude de 32.696°N et d’une longitude de 5.623°W, ajoute la même source.



Trafic de faucons



Des éléments de la douane ont réussi, en fin de semaine dernière à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, à déjouer une tentative d’exportation illégale de 26 faucons vivants, indique mardi l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Transportés sans autorisation par un ressortissant étranger, les rapaces étaient dissimulés à l’intérieur de caisses en bois aménagées à cet effet, précise la même source dans un communiqué. Espèce protégée, les 26 oiseaux saisis ont été remis à la Direction régionale des eaux et forêts et récupérés par des éléments du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification.

Selon l'ADII, cette prise exceptionnelle met en lumière les trafics d’espèces sauvages entre les continents et la nécessaire coopération entre les divers services de contrôle pour y faire face. Le communiqué rappelle qu’aux côtés d’autres départements, l’Administration des douanes et impôts indirects est investie d’une mission de préservation de l’environnement. Par ses contrôles exercés au niveau des ports et aéroports du Royaume, elle veille à l’application et au respect des conventions internationales préconisant des mesures spécifiques pour la protection des espèces de faune et de flore menacées d’extinction, telle que la convention CITES.



Immigration

clandestine



Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Dakhla ont arrêté, mardi matin, deux individus âgés de 25 et 31 ans pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration clandestine et l’escroquerie. Les deux prévenus ont été interpellés en compagnie de quatre candidats à l’immigration clandestine alors qu’ils étaient en train de préparer une opération migratoire par voie maritime, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de cette opération, il a été procédé à la saisie de plusieurs matériaux et équipements utilisés dans l’immigration clandestine, dont 1200 litres de carburants, cinq moteurs d’embarcations, une grande boussole et un GPS, ajoute la même source.