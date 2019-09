Divers

Le secteur de la formation professionnelle à Al Hoceima sera renforcé par l'ouverture de deux nouveaux Instituts de technologie appliquée (ITA) au sein des communes de Bni Bouayach et Issaguen, et ce au titre de la rentrée 2019-2020.

Les études au sein de ces deux instituts, dont les travaux de construction viennent de prendre fin, débuteront en octobre, a indiqué la direction du Complexe de formation professionnelle d'Al Hoceima, notant que les inscriptions pour accéder aux deux instituts ont été ouvertes début septembre.

Ces structures offrent des formations sur trois niveaux, la première de niveau ''technicien'' pour les personnes ayant atteint la deuxième année baccalauréat scientifique ou technique et dont l'âge ne dépasse pas 30 ans, et ce en réseaux informatiques et en réparation des engins à moteur, ainsi qu'une formation de technicien comptable d'entreprise.

Le deuxième niveau ''qualification'' est destiné aux personnes ayant atteint au minimum le niveau de 3ème année de l'enseignement secondaire collégial, et offre des formations en coupe et couture, en carrosserie peinture automobile et en électricité de maintenance industrielle.



Le Forum de l'étudiant, l'occasion pour des milliers de bacheliers fraîchement diplômés ainsi que pour les étudiants et les jeunes cadres pour concrétiser leurs choix de formation et de carrière, a ouvert ses portes jeudi à Casablanca, avec la participation de plus de 100 universités, écoles supérieures et établissements de formation professionnelle.

Ce rendez-vous de trois jours, tenu sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI dans un cadre convivial favorisant un échange optimal entre visiteurs et participants, est organisé à quelques semaines du démarrage de l’année universitaire et se présente comme l’ultime opportunité pour se décider de la formation à même de concrétiser le projet personnel et professionnel du bachelier, de l’étudiant et même du salarié et cadre en exercice.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général adjoint du groupe l'Etudiant marocain, organisateur de l’événement, Kamal Berrada, a indiqué que cette plateforme d’information, d’orientation et d’inscription permet aux visiteurs de se renseigner sur les possibilités d’études aussi bien dans le cadre de cycles initiaux que dans le cadre des formations de masters et cycles supérieurs, ajoutant que des tests d’admission et des entretiens sont organisés à l’occasion pour sélectionner les candidats.