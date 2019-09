Divers

18/09/2019

Conférence



Les participants à une conférence sur le phénomène du suicide à Chefchaouen ont mis en avant, le week-end dernier, l'importance de créer un centre spécialisé dans la lutte contre le suicide. Organisée par l'Association Ibn Machich, cette conférence a été l'occasion pour les participants de souligner le rôle des médias et de la société civile dans la sensibilisation des citoyens afin de lutter contre ce phénomène.

Le suicide est dû à plusieurs facteurs, qui dépassent l'aspect émotionnel et économique, pour toucher le psychologique et le social, a indiqué le docteur Ahmed El Mtili, précisant que, parfois, le suicide peut être une réaction face à un échec dans la vie personnelle. Le phénomène du suicide concerne aussi bien les jeunes que les personnes âgées, dans les milieux urbain et rural, et ce à cause de la dépression, a-t-il poursuivi, notant que les changements du comportement et les sautes d'humeur font partie des symptômes pouvant mener au suicide.

Pour sa part, le spécialiste médias et communication Ahmed Dafri a estimé que dévoiler les détails d'un suicide dans les médias n'est pas nécessaire et n'aide pas dans la lutte contre ce phénomène, appelant les médias à rester objectifs et à analyser les faits.

Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de répondre à un questionnaire des organisateurs sur le sujet et d'assister à la présentation d'une pièce théâtrale visant à sensibiliser, quant à l'importance de la lutte contre le suicide.



Université



Une réunion de coordination a été tenue samedi dernier, au siège de la wilaya de Marrakech-Safi, consacrée à l’examen des mesures prises pour accompagner la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020.

Cette réunion présidée par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a offert l’opportunité pour passer en revue le bilan des mesures prises pour garantir la réussite de l’actuelle rentrée scolaire et universitaire et pour examiner les perspectives et moyens à même de promouvoir la qualité des secteurs de l’éducation et de la formation. S’exprimant à cette occasion, M. Kassi-Lahlou a tenu à rappeler la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer le secteur de l’éducation et de la formation.

M. Kassi-Lahlou a appelé à redoubler d’efforts dans le cadre d’une approche participative afin de promouvoir la qualité du système d’éducation et de formation et la recherche scientifique en tant que prélude essentiel pour gagner le pari du développement global et durable, relevant que l’atteinte de ces objectifs nécessite la fédération des efforts de toutes les composantes du système afin de garantir une éducation de qualité aux générations montantes et la formation et la qualification des citoyens de demain.