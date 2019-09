Divers

13/09/2019

Interruption

de la circulation



La circulation est interrompue sur la route régionale n° 704 reliant Boumalne Dades à Msmrir afin de permettre la réparation des dégâts importants causés par les écoulements et les crues des oueds suite aux fortes averses orageuses qu’a connues la province de Tinghir dernièrement, a annoncé le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

La déviation n’est pas possible localement, indique mercredi le ministère dans un communiqué, affirmant qu'il reste à la disposition des usagers de la route pour plus d’information sur le réseau routier, à travers le numéro de permanence de la direction des Routes (05.37.71.17.17) ou son site web (www.equipement. gov.ma).



Enseignement



L'opération d'évaluation des besoins en enseignement dans les matières élémentaires, au titre de l'année 2019-2020, a été lancée lundi dernier, a annoncé le département de l'Education nationale.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu'au 28 septembre, sera menée dans les différents établissements d'enseignement public et concerne l'enseignement primaire, le cycle secondaire-collégial et le tronc commun, précise le département dans un communiqué.

Le programme national d'évaluation a été lancé en 2009 et offre l'opportunité aux cadres éducatifs de déterminer méticuleusement les points de force et de faiblesse de l'apprentissage des élèves au début de l'année scolaire, compte tenu des ressources cognitives et des compétences de base contenues dans les programmes précédents.

Ce programme offre des données et un diagnostic précis et crédible, à travers des moyens de mesure de la réussite scolaire développés de manière scientifique et permettant aux enseignants de surveiller de près les difficultés et les écarts d'apprentissage entre les élèves au sein d'une seule classe ou encore entre les différentes classes d'un même établissement scolaire.

Il s'agit également d'orienter les élèves dans les domaines où ils sont appelés à s'améliorer et d’informer les familles des points de force et de faiblesse de leurs enfants, afin de leur permettre de surmonter les difficultés d’apprentissage, indique la même source.

Le communiqué a également souligné que les résultats de cette évaluation seront exploités pour la mise en place de plans de soutien à l'apprentissage au profit des élèves, à travers des activités correctives individuelles et collectives, permettant à chaque élève de suivre le programme scolaire sans difficulté.

Ce programme, qui se généralise progressivement, a concerné près de 2,5 millions d’élèves au titre de l'année scolaire 2018-2019.