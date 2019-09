Divers

09/09/2019 Libé

Circulation



Six personnes ont trouvé la mort tandis que 27 autres ont été sauvées parmi les passagers d'un autocar, reliant Casablanca et Rissani, qui s'est renversé dimanche au niveau du pont "Oued Damchan" (commune d'El Khank) dans la province d'Errachidia suite aux crues causées par les pluies diluviennes, selon un premier bilan annoncé par les autorités de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet.

Suite à cet accident, tous les services compétents concernés se sont rendus sur place et les rescapés, dont certains souffrent de blessures de différents degrés de gravité, ont été transportés à l'hôpital régional Moulay Ali Charif pour recevoir les soins nécessaires, apprend-on auprès des autorités locales.

L’ensemble des moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour retrouver le reste des passagers de l'autocar, considérés actuellement comme portés disparus, précise-t-on de même source.



Fait divers



Le corps de la jeune pilote marocaine Hind Barch, qui se trouvait aux commandes de l'avion Cessna 172, disparu il y a environ trois jours, a été retrouvé samedi après-midi dans la région d’Estrie (Québec), a annoncé la police québecoise.

«Le décès de la jeune femme de 22 ans a été constaté», a affirmé la police dans un communiqué.

Un hélicoptère de l’armée canadienne a localisé l’appareil dans la municipalité de Racine relevant d’Estrie, a précisé la porte-parole de la police, Stéphanie Jauvin, citée dans le communiqué.

Toujours selon la même source, une enquête sera menée en collaboration avec le Bureau de la sécurité des transports pour élucider les circonstances de l’accident.

Agent de bord chez la compagnie Air Transat, Hind Barch avait besoin d’accumuler davantage d’heures de vol, de jour et de nuit, en vue d'obtenir une licence professionnelle et devenir pilote de ligne commerciale.

Son appareil, qui appartient à l'école d'aviation Cargair, a quitté mercredi soir Mirabel, près de Montréal, et a disparu du radar à quelque 37 km au nord-ouest de Sherbrooke.