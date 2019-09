Divers

06/09/2019

Feu de forêt



L'incendie qui s'était déclaré jeudi dernier dans la forêt de Achacha-Tassift, relevant de la province de Chefchaouen, a ravagé quelque 470 hectares de végétation, a indiqué le directeur régional des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification (HCEFLCD) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelaziz Hajjaji.

Environ la moitié de la végétation détruite par le feu dans la forêt située dans le parc de Talassemtane, était composée de pins maritimes, de pins d'Alep, de genévriers et de chênes verts, tandis que l'autre moitié était sous forme d'herbes secondaires, a précisé M. Hajjaji dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, les efforts des équipes d'intervention aérienne et terrestre se poursuivent afin de circonscrire le feu, a confié le responsable, notant toutefois que la difficulté des reliefs de la région complique l'accès des engins et des pompiers à la zone d'incendie pour venir à bout des flammes.

Un total de huit avions, dont quatre "Canadair" des Forces Royales Air, et quatre "Turbo Thrush" de la Gendarmerie Royale ainsi qu'une dizaine d'engins et de camions-citernes ont été mobilisés pour maîtriser les flammes qui se sont répandues en raison des températures élevées, des vents et de la difficulté des reliefs, a ajouté M. Hajjaji.



Arrestation



Les éléments du commissariat de police de Ouled Taïma ont arrêté, mercredi après-midi, deux mineurs âgés de 17 ans, pour leur implication présumée dans un vol par effraction, dimanche, dans un local commercial de la même ville.

Les services de la police judiciaire avaient procédé au constat d’un vol dans un local de vente d’ustensiles ménagers, au cours duquel les deux suspects se sont emparés d'une somme dépassant les 250.000 dirhams après avoir percé un trou dans le mur du local, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations sur le terrain ont permis l’identification et l’arrestation de deux individus, ainsi que la saisie de la majeure partie du butin obtenu de cet acte criminel, précise la même source.

Les deux suspects ont été placés sous observation de la police à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.