Divers

02/09/2019 Libé

Le Raja et le tenant

du titre éliminés





Les 16ème de finales de la Coupe du Trône n’ont pas tardé à révéler leur premier lot de surprises. Ainsi après l’élimination du tenant du titre, la RSB par les amateurs du Chabab Atlas Khenifra lors de la séance des penaltys (3 : 2) après avoir fait match nul (2-2). Samedi, en début de soirée, c’était autour du Raja de Casablanca d’oublier ses rêves de titre, éjecté à domicile par les surprenants promus en D1 du club de Nahdet Zemamra, sur le score de 3 buts à 2. Suite à un premier acte maitrisé par le RCA après l’ouverture du score d’Ayoub Nanah (10’), le Raja s’est fait surprendre par deux fois. Abdessamad Lembarki a égalisé à la 52e minute suivi moins de dix minutes plus tard par Jaouad El Ghabra. Quand bien même Hicham Islah a inscrit le but d’égalisation, les Verts n’ont pas su répondre au troisième but inscrit à la 80è minute par l’intermédiaire d’Ibrahim Bahri.

Voici les résultats des autres rencontres disputés : HUSA - Youssoufia Berrechid 1 : 0 / As Salé - Fath Wislan Meknes 2 : 0 / Safi- Difaa El Jadidi 0 : 1 / Rapide Oued Zem- JSK Tadla 3 : 0



Le Wydad piétine



Le Wydad de Casablanca a obtenu un nul précieux (1-1) face au club soudanais d'Al-Merreikh, samedi à Khartoum, en match aller des 32ès de finale de la Coupe du Roi Mohammed VI des clubs arabes champions de football.

Les locaux ont été les premiers à prendre l'avantage sur un but marqué contre son camp par Walid El Karti dès la 4è minute de jeu. Les Casablancais ont d'abord raté l'occasion de recoller au score lorsqu’Ayoub El Kaabi a manqué le penalty (37è), mais Mohamed Nahiri va réussir à remettre les pendules à l'heure juste avant la pause (45è). Le match retour est prévu le 18 octobre à Casablanca.



Barrada signe

au Qatar



L'international marocain Abdelaziz Barrada s'est engagé avec le club qatari Al-Shahania pour une saison, en provenance de la Liga espagnole. Sur son compte Twitter, le club qatari a laconiquement officialisé le recrutement du milieu de terrain marocain.

Barrada rejoint ainsi plusieurs de ses compatriotes qui évoluent au championnat du Qatar, en l'occurrence Mehdy Benatia (Al Duhail), Nabil Zhar (Al Ahly), Mbarek Boussoufa (Al-Sailiya) et Ahmad Hamoudane (Al Khour). Né le 19 juin 1989, l'international marocain avait auparavant joué dans les championnats français, espagnol, turc et émirati. Avec la sélection marocaine, il a participé à la Coupe d'Afrique des nations en 2013.