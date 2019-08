Divers

06/08/2019

Arrestation



Les services de sécurité ont arrêté, dimanche, le troisième suspect impliqué dans les actes commis dans la nuit du 29 juillet, ayant conduit à l’interruption de la circulation sur la route nationale n°4 liant Fès et Kénitra, et dans le vol et l’agression des usagers de cette route, a annoncé le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Meknès.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, a précisé le procureur général dans un communiqué.

Les deux suspects, déjà arrêtés, avaient été déférés devant le parquet général et présentés au juge d’instruction qui avait ordonné de les placer à la prison locale de Meknès à la disposition de l’enquête, selon la même source.



Université



Les examens de la session de rattrapage pour les étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire se dérouleront du 4 au 30 septembre prochain, a annoncé dimanche le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère indique que ces examens auront lieu selon le calendrier établi et affiché par les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, appelant les étudiants à rejoindre leur établissement pour passer cette session.

Selon la même source, les facultés concernées ont pris toutes les dispositions nécessaires afin que ces examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions.