Divers

25/07/2019 Libé

Stage des U20



L'entraîneur de la sélection nationale U20, Jamal Sellami, a retenu trente joueurs pour prendre part au stage de pré-sélection qui se déroule actuellement à Rabat.

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la 12ème édition des Jeux africains prévue au Maroc du 16 au 31 août 2019.

Voici les joueurs convoqués : Youssef Laghzal, Mouad Ajandouz et Hamza Bousqal (AMF), Zakaria Drouich, Mohammed Naim, Mohamed Souboul et Ayoub Khairi (RCA), Khalid Ait Ouarkhan, Mouhssine Abba, Mohamed Moufid et Hatim Es-Saoubi (ASFAR), Zakaria Aait (WAC), Ismail Moutaraji (SCCM), El Mehdi El Moubarik, Mountassir Lahtimi et Rachid Assraga (FUS), Karim Ait Mohamed, Jamal Ech-Chammakh et Aymane Hadry (HUSA), Mohamed Askender (DHJ), Ayoub Garbija (RSB), Nabil Kheribi (FC Léganes/Esp), Soufiane Zerouali (KV Mechelen/Bel), Yousef El Ghazoui (Deportivo Tenerife/Esp), Chadi Yakiri (Deportivo La Corogne/Esp), Jalil Saadi (Le Havre Ath Club (Fra), Osame Sahraoui (Valerenga/Nor), Sofiane El Ftouhi (Nimes Olympique/Fra), Abdelilah Damar (Cornella FC/Esp) et Bilal Kandoussi (Getafe FC/Esp)



EN de boxe



L'équipe nationale de boxe participe à l'Open international de Thaïlande, qui se poursuit jusqu'au 27 courant.

Le tirage au sort du tournoi, effectué mardi à l'issue de la réunion technique avec la participation de 247 pugilistes de 32 pays, a donné lieu à des combats mettant aux prises 98 boxeuses et 149 boxeurs, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe.

Selon la même source, la participation de la sélection marocaine s'inscrit dans le cadre des préparations aux prochains championnats du monde de boxe et aux Jeux africains, qui se dérouleront au Maroc en août prochain.

La délégation marocaine participant à cet événement international comprend les boxeurs Said El Moutaraji dans la catégorie des 49 kg, Imad Ahyoun (52 kg), Redouane El Milahi (56 kg), Mohamed Hamout (60 kg), Abdelhak Nadir (64 kg), Zinedine Amrouk (69 kg) et Mohammed Saghir (81kg), ainsi que les cadres nationaux Dagoberto Rojas, Mohamed Mesbahi et Youssef Srour.