Divers

24/07/2019 Libé

Stage de l’EN féminine



La sélection nationale féminine des moins de 20 ans effectuera tout au long de cette semaine un stage de préparation à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La FRMF ajoute, dans un communiqué, que ce stage intervient en prévision de la 12ème édition des Jeux africains, prévue du 17 au 31 août au Maroc.

A cet effet, l’entraîneur de la sélection nationale, Lamia Boumehdi a retenu vingt-quatre joueuses pour prendre part à ce stage, dont voici la liste: 1. Chaouni Chaimae (CAK) 2. Mouadni Noura (CAK) 3. El Amrani Oumayma (CAK) 4. Barchi Jihan (CAK) 5. Bouftini Sofia (CAK) 6. Redouani Zineb (CRAH) 7. Jawad Nassima (CRAH) 8. Jami Nouhaila (FUS) 9. Tammar Salma (FUS) 10. Stiten Salma (FUS) 11. Salbi Fadoua (CSMM) 12. El Arari Zineb (CSMM) 13. Soukki Oumaima (ARAFF) 14. Kharouach Samah (ARAFF) 15. Tayar Oumaima (ARAFF) 16. Oussou Imane (CASKH) 17. Wahbi Soukaina (AEAFF) 18. Erroudany Zineb (AEAFF) 19. Knia Khaoula (AFAM) 20. Benjaddi Ikram (CAYB) 21. Akif Fatima-Ezzahrae (ANJL ) 22. OuhssainFatima-Ezzahrae (CMLFF) 23. Ahammou Douha (ASDT) 24. Heddiya Oumaima (AMHS)



Saut d'obstacles



Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s'est imposé hier aux rênes de "Brooklyn de Hus", bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes (France).

"C’est un concours vraiment magnifique", a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE). "Ma jument est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes", a-t-il expliqué. "Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment qui me fait vibrer !", a ajouté le cavalier marocain.

Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s'est félicitée la FRMSE.

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et "USA de Riverland", souligne le communiqué, notant que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des nations, un tournoi qualificatif aux Jeux olympiques prévu en octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour