Divers

18/07/2019 Libé

Leganés jouera

le Raja et l'IRT



L’équipe espagnole de Leganés disputera, les 24 et 27 juillet, deux matchs amicaux contre le Raja de Casablanca et l'Ittihad de Tanger au Grand stade Ibn Battouta de la ville du Détroit, a annoncé mercredi le club espagnol sur sa page web.

Le premier match opposera Leganés aux Aigles Verts mercredi 24 courant à 20h00 tandis que le deuxième match mettra aux prises l'équipe espagnole et l'IRT samedi 27 juillet à la même heure, ajoute-t-on de même source. Les joueurs de Leganés se rendront à la ville du Détroit deux jours avant leur première rencontre, où ils effectueront leurs entraînements à 19h30 au stade Ibn Battouta.



Feddal rejoint les

entraînements du Betis



L'international marocain Zouhair Feddal devait reprendre hier les entraînements avec ses coéquipiers du Real Betis, après s'être absenté ces derniers jours pour des raisons de santé, selon le club espagnol.

Feddal est resté à Séville pour des tests médicaux complémentaires afin d’évaluer son état de santé, précise le club, notant que les examens médicaux ont révélé que l'international marocain était en mesure de reprendre les entraînements avec l'équipe andalouse.

Real Betis affrontera Porto aujourd’hui à Portimao (Portugal), dans le cadre d’un match comptant pour les demi-finales du tournoi ibérique.

L'autre demi-finale opposera, le même jour, Getafe à Portimonense.



Assemblée de

la FRMA



La Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) tiendra le 22 juillet son assemblée ordinaire de la saison sportive 2018-2019 (16h00 au siège de la Fédération à Rabat).

Le programme de cette assemblée comprend l'étude des rapports moral et financier et du projet de budget pour l'exercice 2019, ainsi que l'élection du président et des membres du bureau dirigeant de la fédération, indique un communiqué de la FRMA.



Course sur

route de Dakhla



La ville de Dakhla accueillera, ce vendredi, la première édition internationale de la Course "5 km" sur route (5k Dakhla International Aeroport GMMH). Initiée par l'organisation Royale marocaine pour le développement et la communication africaine et mondiale en partenariat avec "RBM Sports", cette compétition sportive bénéficie du concours des autorités locales de Dakhla, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce rendez-vous sportif sera marqué par la participation de 300 athlètes issus du Maroc ainsi que de pays étrangers, précise-t-on.

Cette course, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 10H00 devant l’aéroport de Dakhla, verra la participation de grosses pointures de l’athlétisme mondial représentant notamment le Kenya, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud, outre des sportifs affiliés à plusieurs clubs des provinces du Sud du Royaume ainsi que d’autres villes, note la même source.

Selon les organisateurs, d'importants prix seront consacrés aux vainqueurs au terme de cette compétition sportive internationale.