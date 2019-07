Divers

18/07/2019 Libé

Médicament



L’approvisionnement du marché en Levothyrox, médicament utilisé pour traiter les troubles de la thyroïde, se stabilisera progressivement au niveau national à partir de fin juillet, a assuré, mardi, le ministère de la Santé.

Cette matière vitale importée, dont aucune alternative thérapeutique n’est actuellement disponible, a enregistré une rupture de stock en raison de difficultés en approvisionnement au niveau mondial dues à la hausse de la demande durant cette année, affirme le ministère dans un communiqué, précisant que la direction des médicaments et de pharmacie en a été avisée par le fournisseur.

Le fournisseur a assuré qu’il a été procédé à une évaluation des démarches à prendre pour redresser la situation et que leur mise en œuvre est en cours au niveau de différents sites dans le monde, dans le but d’assurer la disponibilité immédiate du médicament, souligne le communiqué.

Le ministère a pour sa part réagi dès les premiers instants, en coordination avec le fournisseur, pour contenir cette situation, en facilitant l’accès aux stocks de réserve, précise-t-on, notant que le Levothyrox fait partie des médicaments soumis à un contrôle rigoureux pour en assurer la disponibilité.



Formation



L’Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès et le fournisseur de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), Huawei, ont signé lundi une convention de partenariat portant sur l'accélération de la digitalisation et la promotion des compétences en TIC au sein de l’université.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme ‘’Huawei ICT Academy’’, qui a été lancé à la faveur d’un ''partenariat stratégique'' entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Huawei Maroc, avec pour objectif de doter les étudiants des compétences dans les TIC et ainsi favoriser leur insertion dans le marché de l’emploi, indique un communiqué de l'entreprise.

En vertu de cette convention, signée par le président de l’UMI, Hassan Sahbi, et le directeur général Entreprise de Huawei Maroc, Nicolas Yuan, les programmes de formation sont mis en place par les deux partenaires au profit des enseignants et des étudiants de l’université. Ils portent sur la promotion de l’innovation, la consolidation de la formation et l’encouragement de l’excellence..