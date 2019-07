Divers

La perf d’El

Bakkali à Monaco



Le Marocain Soufiane El Bakkali a remporté vendredi l'épreuve du 3000 m steeple lors du Meeting de Monaco, 9è étape de la Ligue des diamants. Auteur d'un chrono de 8min 04sec 82/100è, le vice-champion du monde à Londres, a terminé à la première place devançant le Kényan Benjamin Kigen qui a réalisé un chrono de 8min 05sec 12/100è. L’Ethiopien Wale Getnet clôt le podium grâce à une performance de 8min 05 sec 51/100è. Lors de la dernière édition, le Marocain a réalisé la meilleure performance de la saison et la meilleure performance personnelle grâce à un chrono de 7min 58sec 15/100è.

Dans le mile dame, la Marocaine Rabab El Arrafi s’est contentée de la cinquième place (4min 18sec 42), sachant que cette course a vu la Néerlandaise Sifan Hassan pulvériser le record du monde, le ramenant désormais à 4min 12sec 33.



Getafe négocie

le retour de Fajr



Le club espagnol de Getafe et le Stade Malherbe Caen viennent d'entamer des négociations pour le retour du milieu de terrain marocain, Fayçal Fajr, au club madrilène, rapportent vendredi des médias espagnols.

Le joueur marocain a témoigné de son souhait de retourner à Getafe, précisent les médias, notant que le président de Getafe, Angel Torres, a assuré qu'il est en train de négocier avec le club français le transfert de Fajr, après avoir obtenu le feu vert de l’entraîneur de l'équipe, José Bordalas.

"Tout indique que les négociations entre les deux parties déboucheraient sur un accord de transfert en ce mois de juillet", notent les médias. Fayçal Fajr, âgé de 30 ans, avait quitté Getafe en août dernier pour Caen (Ligue 1 française), club dans lequel il avait déjà évolué entre 2011 et 2014.



Carton de l’EN

de beach soccer



La sélection nationale de beach-soccer s'est imposée face à son homologue néerlandaise sur le score de 7 buts à 2, dans le cadre du tournoi international d'Agadir organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et devant prendre fin hier.

Les buts des nationaux ont été inscrits par Rabii Aboutalbi (auteur d'un doublé), Azzedine Lahmidi, Sami Izel, Nassim El Haddaoui, Abada et Ali Lakhdim.

Lors de la journée du vendredi, la sélection nationale s'est inclinée face à son homologue du Sultanat d'Oman (3-2).

Pour le compte de la 3ème journée, le Maroc devait affronter dimanche l'Algérie.