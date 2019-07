Divers

09/07/2019

Enquête



La jeune fille de 18 ans, portée disparue par sa famille dans des conditions inexpliquées le 5 juillet courant, a été retrouvée dimanche soir à Larache, a-t-on appris auprès du district provincial de sûreté de cette ville.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les recherches et les investigations menées sur le terrain au sujet de la disparition de cette fille, ont permis de la localiser près d'un supermarché.

Les enquêtes font ressortir que les données présentées par la présumée victime à sa famille sur son enlèvement par une bande criminelle sont infondées, précise la même source, ajoutant que la jeune fille se trouvait de son plein gré à Moulay Bousselham en compagnie d’un individu avec lequel il entretient une relation.

La jeune fille a été soumise à l’enquête judiciaire menée par le parquet pour outrage à la police judiciaire et dénonciation d'un crime fictif.



Arrestation



Le service provincial de la police judiciaire d'El Jadida a arrêté, samedi à minuit, cinq individus, âgés entre 28 et 36 ans, soupçonnés d'être membres d’une bande criminelle spécialisée dans le vol avec violence.

Aux multiples antécédents judiciaires, les mis en cause ont été interpellés suite à leur implication dans le vol d’une somme d’argent et d’objets personnel avec coups et blessures à l’arme blanche dont a été victime un couple sur l’avenue de France à El Jadida, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les suspects ont été immédiatement arrêtés en possession de plusieurs armes blanches de grande taille, précise la même source.

Ils ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour identifier d’autres éventuels suspects dans cet acte criminel, ajoute la même source.