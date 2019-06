Divers

19/06/2019

Formation



La troisième session de formation internationale sur le métier de coach territorial a démarré, lundi à Oujda, à l'initiative de l’Académie africaine des collectivités territoriales de cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique/ALGA).

Cette session, qui a été conçue en intégrant les dernières recherches en coaching, en accompagnement des collectivités territoriales, en ingénierie territoriale, neurosciences et sciences du comportement humain, accueille 23 participants dont 15 en provenance de 5 pays africains (Cameroun, Burundi, Bénin, Tchad et Niger) en sus de 8 autres bénéficiaires issus d’Haïti, de Belgique et du Maroc. Initiée en partenariat avec le Conseil de la région de l’Oriental, l’Agence de l’Oriental, l’ONG belge Echos communication et l’Université Mohammed 1er (UMP-Oujda), cette session de formation, visant la création d’un pôle de compétences africaines francophones apte à accompagner les collectivités territoriales, est la troisième après celles organisées en 2018 au Campus Universitaire de transfert de compétences et d’expertises de l’UMP Oujda.



Conférence



Les travaux de la Conférence nationale sur le financement de la santé se sont ouverts, mardi à Salé, sous le thème, "Quel modèle de financement pour la couverture sanitaire universelle ?".

Initiée par le ministère de la Santé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la conférence rassemble des ministres, des acteurs politiques, des partenaires institutionnels et des experts nationaux et étrangers en matière de financement de la santé.

Les travaux de la conférence s’articulent autour de la feuille de route pour l’élaboration d’une stratégie de financement de la santé, de l’analyse du cadre de gouvernance du système de santé, de partage des expériences internationales en la matière, avec un accent particulier sur les défis de mise en œuvre et les facteurs de réussite.