Divers

18/06/2019

Arrestation



La brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Sidi Bernoussi à Casablanca a procédé, samedi à minuit, à l'arrestation d'un individu aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche ayant entraîné la mort d'une personne. Le mis en cause, âgé de 25 ans, qui était dans un état d'ébriété avancé, a eu une querelle avec un individu, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que lorsque le frère de la victime a tenté d'intercéder pour mettre fin à cette rixe, le suspect a poignardé cette personne avec une arme blanche.

La victime est décédée dès son arrivée à l'hôpital, ajoute le communiqué, notant que les investigations menées par la police judiciaire ont permis d'arrêter le suspect sur les lieux du crime, ainsi que son frère et son ami, avec lesquels il consommait de l'alcool, pour leur présumée implication dans cet acte criminel. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances de ce crime, relève la DGSN.

Par ailleurs, les données disponibles confirment que cette affaire n'a rien à voir avec l’appartenance aux Ultras d’équipes de football à Casablanca, contrairement aux informations relayées par les réseaux sociaux, fait savoir la même source, ajoutant que le suspect ou ses complices n’appartiennent à aucune de ces factions.



Drogue



Les éléments du commissariat de police de Beni Ansar à Nador ont arrêté, dimanche, un individu faisant l'objet d'un avis de recherche national pour trafic de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le suspect, aux nombreux antécédents judiciaires, a été interpellé en compagnie d'un autre individu à bord d'une voiture et qui s'est avéré être un inspecteur de police exerçant à Nador, ajoute la DGSN, précisant que les fouilles effectuées dans le véhicule ont permis de saisir plusieurs doses de cocaïne et un morceau de chira destiné à la vente.

Le mis en cause et le policier ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire et déterminer les faits qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.