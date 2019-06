Divers

15/06/2019

Arrestation



Des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), participant à des opérations de sécurité menées actuellement à Kénitra, ont été contraints, jeudi soir, de dégainer leurs armes de service pour arrêter un individu qui exposait, à un danger sérieux, la vie de fonctionnaires de police à l'aide d'une arme blanche.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une patrouille de police est intervenue pour appréhender le suspect au quartier Saknia en flagrant délit, ajoutant que le prévenu a montré une résistance violente, ce qui a contraint les éléments de police à dégainer leurs armes de service sans les utiliser. Cette intervention a permis de saisir l'arme utilisée dans l'agression et d'arrêter le mis en cause, qui a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.



Congrès



La ville d’Ouarzazate abritera du 15 au 17 juin un Congrès international sur "Les trésors humains vivants et la gestion durable de l’environnement et des ressources touristiques : approches de l’intelligence territoriale pour le développement des oasis, des zones de montagnes et des espaces ruraux maghrébins, africains et euro-méditerranéens", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Initié par le Centre international des études et des recherches stratégiques de gouvernance spatiale et développement durable dans les oasis et les montagnes, en partenariat avec la Fondation du Grand Ouarzazate, ce congrès vise à approfondir le débat sur les diverses problématiques liées aux expériences nationales et internationales dans le cadre de l’approche de développement des ressources culturelles touristiques et des différents trésors humains dans les oasis et les régions montagneuses du Maghreb et des espaces africains et euro-méditerranéens.