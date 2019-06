Divers

10/06/2019 Libé

Le RCOZ surclasse l’OCK



Le Rapide Oued Zem s'est imposé samedi à domicile face à l'Olympique Khouribga sur le score d'un but à zéro, lors d'un match comptant pour la 29è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade municipal de Oued Zem. L'unique but de la rencontre a été l'oeuvre du milieu de terrain Abdelkader Kadi, à la 36è minute de jeu.

Grâce à cette victoire, le Rapide Oued Zem rejoint le Youssoufia de Berrechid à la 8è place avec 36 points, tandis que l'Olympique Khouribga stagne à la 12è place avec 33 unités.



"Morocco Motorycle Tour"



Les participants à la première édition du "Morocco Motorcyle Tour" (MMT), initiée par le Club "Dada's Bike" en partenariat avec l’Union marocaine de motos tourisme et loisirs (UMMTL), sont arrivés samedi à Laâyoune, deuxième étape de ce raid.

Plusieurs dizaines de motocyclistes affiliés à moult clubs nationaux de ce sport mécanique prennent part à cette édition, dont le coup d’envoi a été donné samedi matin à Dakhla.

Placée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de motocyclisme, cette compétition, qui s’achèvera le 16 juin à Casablanca, est considérée comme étant le plus grand événement national dédié aux motos et l’un des plus longs tours à l’échelle africaine et dans le monde arabe, soulignent les organisateurs.

Ce tour vise à faire connaître les potentialités touristiques et les paysages naturels dont regorge le Royaume, à mettre en avant les valeurs d’unité et de solidarité qui caractérisent l’ensemble du territoire national, et à consacrer l’esprit de compétition sportive et de fair-play entre les mordus de ce sport.

Ainsi, le MMT sillonnera plus d’une trentaine de villes à travers le Royaume, sur une distance de près de 5.000 km, répartie en 9 étapes au départ de la ville de Dakhla, en passant par Lâayoune, Tan Tan, Guelmim, Erfoud, Oujda, Al Hoceima, Tétouan, Tanger, Fès, Ifrane, Khénifra, Béni Mellal, Marrakech et Agadir.

Dans un second temps, le retour s’effectuera à partir de la ville d’Agadir vers Casablanca via Essaouira et Safi.