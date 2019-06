Divers

03/06/2019 Libé

Drogue



Les éléments de la sûreté nationale opérant dans la zone du port Tanger-Med ont réussi, samedi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une opération de trafic d'une grande quantité d'ecstasy dissimulée à bord d'un camion de transport international en provenance de l'Europe. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les opérations de fouilles à l'aide de chiens policiers renifleurs ont permis de saisir 568.000 comprimés d'ecstasy, soigneusement dissimulés à l'intérieur des pneus de secours d'un camion de transport international immatriculé au Maroc, en provenance du port d'Algésiras, en Espagne.

Les recherches et investigations préliminaires ont permis d'arrêter le chauffeur du camion et son assistant, âgés respectivement de 48 et 26 ans, souligne la DGSN, ajoutant que les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les ramifications et liens éventuels de cette affaire. L'avortement de cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables et continus déployés par les services de sûreté pour lutter contre le trafic de drogue, particulièrement les psychotropes et comprimés hallucinogènes, conclut le communiqué.



Bourses d’études



L'opération de dépôt des demandes de bourses de l’enseignement supérieur au titre de l'année 2019-2020 a débuté, mardi dernier, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L'opération, qui concerne les candidats (scolarisés ou libres) titulaires d’un baccalauréat national ou étranger (session ordinaire ou de rattrapage), se poursuivra jusqu'au 19 juillet, via le portail www.minhaty.ma, précise le ministère dans un communiqué.

Les étudiants concernés, âgés de moins de 26 ans à la date des examens du baccalauréat (11 juin 2019) sont ainsi appelés à entreprendre les démarches nécessaires via la plateforme dédiée, alors que les candidats libres doivent passer par le portail (candidaturebac.men.gov.ma) pour obtenir le mot de passe d'accès à la boîte e-mail (codemassar@ taalim.ma) et activer le nouveau courrier électronique via le site web (www.taalim.ma).

Quant aux étudiants marocains titulaires d'un baccalauréat étranger de l'année scolaire en cours, ils doivent s'adresser aux directions provinciales du département de l’éducation nationale afin de déposer les documents nécessaires et compléter leurs procédures.

De plus amples renseignements sur le service "Minhaty" sont disponibles sur le portail du ministère ou via le numéro vert (0800001122), rappelle le département de tutelle.

La mise en place de ce service pour la troisième année consécutive s'inscrit dans le cadre des efforts de concrétisation de l’administration électronique, l'amélioration des prestations fournies dans le domaine de l'éducation et la simplification des procédures.